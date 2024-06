EURO 2024. LIVE TEXT, Slovacia - România, AZI, de la ora 19:00. Meci decisiv pentru calificarea în optimi

Slovacia - România, ultimul meci al „Tricolorilor” în Grupa E la EURO 2024, este programat astăzi, 26 iunie, de la ora 19:00, la Frankfurt. Partida este decisivă pentru calificarea în optimile Campionatului European de Fotbal.

Echipa naţională: De Ziua Drapelului, dăm totul pentru ROMÂNIA!

ACTUALIZARE 10.04 „De Ziua Drapelului, dăm totul pentru ROMÂNIA!”, este mesajul postat de contul de Facebook al echipei naţionale a României, înainte de meciul cu Slovacia.

În imaginile care însoțesc postarea, căpitanul Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Radu Drăguşin, Andrei Burcă, dar şi alţi jucători, apar ţinând în mână drapelul tricolor.

România joacă în compania Slovaciei de la ora 19.00. Tricolorii au nevoie de cel puţin o remiză pentru calificarea în optimi.

LIVE TEXT meci, aici, începând de la ora 19:00

După ce aproximativ 40.000 de suporteri români au făcut spectacol la Munchen, înainte, în timpul și după meciul România - Ucraina 3-0, „Tricolorii” au avut parte de o susținere impresionantă și la duelul cu Belgia, 0-2.

În jur de 30.000 de români au fost prezenți la Koln, la eșecul în fața Belgiei. Chiar dacă rezultatul nu a fost cel dorit, elevii lui Edi Iordănescu au avut o evoluție apreciată, iar fanii au cântat pe toată durata partidei, relatează Digi Sport.

La ultimul meci din Grupa E, de la Frankfurt, România mizează pe prezența a peste 30.000 de fani în tribune.

Echipele probabile:

SLOVACIA: Dubravka - Pekarik, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz, Bozeník, Haraslin

Selecționer: Francesco Calzona

ROMÂNIA: Niță - Rațiu, Drăguşin, Burcă, Bancu - M. Marin - Man, R. Marin, Stanciu, Mihăilă – Drăguş

Selecționer: Edi Iordănescu

Edi Iordănescu: „Trebuie să jucăm și să mergem la victorie. Nu ne gândim că un egal ne-ar ajuta”

Edi Iordănescu s-a declarat mândru de prestațiile pe care le-au avut elevii săi în meciurile cu Ucraina (victorie cu 3-0) și Belgia (înfrângere 0-2) și de dăruirea pe care aceștia au arătat-o pe gazon în primele două partide de la EURO 2024, scrie Digi Sport.

De asemenea, selecționerul României a reiterat faptul că nu va aborda acest meci la egal și că își dorește ca „Tricolorii” să lupte pe tot parcursul meciului pentru a câștiga în fața Slovaciei.

„Am văzut jucători curajoși la cele două meciuri ale noastre, jucători mândri de ceea ce au făcut și de ceea ce își propun să facă în continuare. Suntem cu toții mândri să purtăm culorile României și să ne cântăm imnul. Este dreptul nostru să fim aici, un drept pe care l-am câștigat. Trebuie să jucăm pentru a câștiga. Nu ne vom gândi că un egal ne-ar putea ajuta. Nu vreau să fac alte previziuni. Trebuie să jucăm și să mergem la victorie”, a spus Edi Iordănescu, pentru UEFA.

Denis Drăguş: Mergem să câştigăm cu Slovacia, dorim să ne revanşăm faţă de suporteri

Fotbalistul echipei naţionale a României, Denis Drăguş, a declara într-o conferinţă de presă, că prima reprezentativă îşi propune să câştige partida cu Slovacia, ultima din Grupa E de la EURO 2024, şi să se revanşeze faţă de suporteri după eşecul cu Belgia.

„Toţi ne-am dorit foarte mult în meciul precedent, probabil că de aceea am luat uneori decizii greşite. Dar e în trecut, am analizat ce am făcut greşit, iar acum suntem foarte încrezători, mergem să câştigăm cu Slovacia. Dorim să ne revanşăm faţă de suporteri, să le producem din nou bucurii. Eu vreau să le mulţumesc, cred că toată Europa a fost uimită de ce s-a întâmplat pe stadion şi în afara lui cu suporterii români”, a afirmat Drăguş, potrivit Agerpres.

„Eu cred că ne-am recuperat bine, suntem pregătiţi pentru partida cu Slovacia, mergem acolo ca să câştigăm şi să terminăm grupa pe locul 1. Sigur, în funcţie şi de celelalte rezultate, dar cu gândul ăsta plecăm, să câştigăm şi să facem din nou lumea fericită. Eu mă simt foarte bine, mai departe, dacă voi fi din nou titular, e decizia selecţionerului. Dar pentru noi e mai puţin important cine intră pe teren, important e să mergem mai departe. Fiecare dintre noi este pregătit să dea peste 100% pentru echipa naţională. Suntem o familie, fiecare se bucură pentru celălalt, deci e mai puţin important cine joacă, cine nu joacă sau cine marchează, suntem toţi acolo”, a adăugat el.

Întrebat cum comentează speculaţiile potrivit cărora România şi Slovacia ar trebui să încheie egal pentru a merge împreună în faza superioară a competiţiei, atacantul a răspuns: „Nu ne interesează, noi pregătim meciul ca să îl câştigăm. Pur şi simplu tot ce se discută nu ne priveşte”.

Toate echipele au 3 puncte înaintea ultimei etape din grupă

Pentru prima oară în istoria Campionatului European, toate echipele dintr-o grupă au acelaşi număr de puncte înaintea ultimei etape.

Dacă va obține cele 3 puncte din meciul cu Slovacia, și Belgia nu va câștiga în fața Ucrainei, România se va clasa pe primul loc al grupei E de la EURO 2024 și va avea, cel puțin teoretic, un adversar mai ușor în optimile competiției.

Cum ne calificăm în optimi la EURO 2024

În acest moment, „Tricolorii” sunt primii în Grupa E, însă toate echipele au același număr de puncte, astfel oricine se poate califica și oricine poate pleca acasă în urma ultimei runde, în care se vor disputa jocurile Slovacia - România și Ucraina - Belgia.

În cazul unei înfrângeri în fața Slovaciei, coroborată cu un succes al Belgiei cu Ucraina, România ar termina a treia în grupă și, pentru a accede în faza următoare a competiție, va trebui să se numere printre cele mai bune 4 echipe în clasamentul locurilor 3.

Cu 3 puncte și golaveraj +1, România se plasează foarte bine. Ungaria (3 puncte, golaveraj 2-5) și Croația (două puncte, golaveraj 3-6) nu mai pot trece peste România în acest top, decât dacă se întâmplă un dezastru puțin probabil, iar elevii lui Edi Iordănescu vor fi învinși la 5 goluri diferență de Slovacia, caz în care naționala maghiară ar trece deasupra.

De asemenea, Slovenia (două puncte, golaveraj 2-2) și Cehia (un punct, golaveraj 2-3) sunt sub România deocamdată, dar lucrurile se pot schimba după jocurile de marți și miercuri.

România se califică sigur în faza eliminatorie de la Campionatul European din Germania dacă nu pierde cu Slovacia. Selecționata noastră poate încheia chiar și pe prima poziție, dacă termină la egalitate cu Slovacia, iar Belgia remizează la același scor în compania Ucrainei. La fel se poate întâmpla și dacă „Tricolorii” înving, iar ucrainenii nu pierd în fața „Dracilor Roșii”.

Arbitru german la meciul Slovacia - România

UEFA l-a delegat pe Daniel Siebert, din Germania, la partida decisivă a tricolorilor pentru calificarea în optimile EURO 2024, anunţă FRF pe site-ul propriu.

„Centralul” în vârstă de 40 de ani nu a mai arbitrat naţionala României până în prezent. El va fi ajutat de asistenţii Jan Seidel şi Rafael Foltyn, şi de al patrulea oficial Felix Zwayer, toţi din Germania. În camera VAR se vor afla Bastian Dankert - arbitru, Christian Dingert, şi ei tot din Germania, plus Massimiliano Irrati, din Italia, aceştia doi din urmă fiind asistenţi VAR.

Programul din grupa României la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00 ROMÂNIA - Ucraina 3-0

17 iunie, ora 19:00 Belgia - Slovacia 0-1

21 iunie, ora 16:00 Slovacia - Ucraina 1-2

22 iunie, ora 22:00 Belgia - ROMÂNIA 2-0

26 iunie, ora 19:00 Slovacia - ROMÂNIA, Frankfurt

26 iunie, ora 19:00 Belgia - Ucraina, Stuttgart

Programul și rezultatele meciurilor de la EURO 2024

Grupe:

14 iunie

1. Germania - Scoția (Munchen), 5-1

15 iunie

2. Ungaria - Elveția (Koln), 1-3

3. Spania - Croația (Berlin), 3-0

4. Italia - Albania (Dortmund), ora 2-1

16 iunie

5. Polonia - Olanda (Hamburg), 1-2

6. Slovenia - Danemarca (Stuttgart), 1-1

7. Serbia - Anglia (Gelsenkirchen), ora 0-1

17 iunie

8. România - Ucraina (Munchen) ora 3-0

9. Belgia - Slovacia (Frankfurt), 0-1

10. Austria - Franța (Dusseldorf), ora 0-1

18 iunie

11. Turcia - Georgia (Dortmund), 3-1

12. Portugalia - Cehia (Leipzig), 2-1

19 iunie

13. Croația - Albania (Hamburg), 2-2

14. Germania - Ungaria (Stuttgart), 2-0

15. Scoția - Elveția (Koln), 1-1

20 iunie

16. Slovenia - Serbia (Munchen), 1-1

17. Danemarca - Anglia (Frankfurt), ora 1-1

18. Spania - Italia (Gelsenkirchen), ora 1-0

21 iunie

19. Slovacia - Ucraina (Dusseldorf), ora 16:00

20. Polonia - Austria (Berlin), ora 19:00

21. Olanda - Franța (Leipzig), ora 22:00

22 iunie

22. Georgia - Cehia (Hamburg), 1-1

23. Turcia - Portugalia (Dortmund), 0-3

24. Belgia - România (Koln), ora 2-0

23 iunie

25. Elveția - Germania (Frankfurt), 1-1

26. Scoția - Ungaria (Stuttgart), 0-1

24 iunie

27. Croația - Italia (Leipzig), 1-1

28. Albania - Spania (Dusseldorf), 0-1

25 iunie

29. Olanda - Austria (Berlin), 2-3

30. Franța - Polonia (Dortmund), 1-1

31. Anglia - Slovenia (Koln), 0-0

32. Danemarca - Serbia (Munchen), 0-0

26 iunie

33. Slovacia - România (Frankfurt), ora 19:00

34. Ucraina - Belgia (Stuttgart), ora 19:00

35. Cehia - Turcia (Hamburg), ora 22:00

36. Georgia - Portugalia (Gelsenkirchen), ora 22:00

Optimi

29 iunie

37. 2A - 2B (Berlin), ora 19:00

38. 1A - 2C (Dortmund), ora 22:00

30 iunie

39. 1C - 3D/E/F (Gelsenkirchen), ora 19:00

40. 1B - 3A/D/E/F (Koln), ora 22:00

1 iulie

41. 2D - 2E (Dusseldorf), ora 19:00

42. 1F - 3A/B/C (Frankfurt), ora 22:00

2 iulie

43. 1E - 3A/B/C/D (Munchen), ora 19:00

44. 1D - 2F (Leipzig), ora 22:00

Sferturi de finală

5 iulie

45. W39 - W37 (Stuttgart), ora 19:00

46. W41 - W42 (Hamburg), ora 22:00

6 iulie

47. W40 - W38 (Dusseldorf)

48. W43 - W44 (Berlin)

Semifinale

9 iulie

49. W45 - W46 (Munchen), ora 22:00

10 iulie

50. W47 - W48 (Dortmund) , ora 22:00

Finala

14 iulie

51. W49 - W50 (Berlin), ora 22:00

Grupele de la EURO 2024

Grupa A

Germania

Scoția

Ungaria

Elveția

Grupa B

Spania

Croația

Italia

Albania

Grupa C

Slovenia

Danemarca

Serbia

Anglia

Grupa D

Polonia

Olanda

Austria

Franța

Grupa E

Belgia

Slovacia

România

Ucraina

Grupa F

Turcia

Georgia

Portugalia

Cehia

