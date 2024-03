Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat marți, la Interviurile Digi24.ro, că bugetul Capitalei pentru anul 2024 urmează să fie adoptat vineri, după ce PNL şi PSD vor susţine un amendament la actualul proiect.

„Am avut o discuţie azi dimineaţă cu liderii consilierilor PNL şi PSD, ca să ne armonizăm pe această şedinţă din 22 martie, de poimâine. Ei mi-au spus ce au de gând să facă şi care e modificarea la buget pe care vor să o propună. Sunt în contact cu Direcţia Economică din Primărie, ca lucrurile să se întâmple şi pe 22 martie, după cum au spus ei, o să avem un buget, în sfârşit”, a precizat edilul.

Nicuşor Dan s-a declarat convins că bugetul va fi adoptat pe 22 martie şi că în felul acesta vor putea fi achitate facturile întârziate pentru spitale, administrarea străzilor sau furnizori. El a mai precizat că nu vor fi diminuaţi banii alocaţi pentru investiţii prin amendamentul susţinut de PSD şi PNL. În acest sens, a precizat că Municipalitatea urmează să mai primească 700 de milioane de lei din fonduri europene, bani care nu figurează în prezent în proiectul de buget.

„Pe 22 martie o să avem bugetul votat - asta va fi într-o vineri. Probabil că în 26 martie, marţi, o să avem banii veniţi de la Ministerul Finanţelor. (...) Pe discuţia pe care am avut-o azi de dimineaţă, am înţeles că PNL şi PSD vor vota bugetul cu amendamentul pe care mi l-au schiţat azi dimineaţă”, a spus el.

Nicuşor Dan a reiterat că, în calitate de primar general, a propus un proiect de buget pentru anul 2024 care este „foarte asemănător” cu cel din anii 2021, 2022 şi 2023. El a remarcat că proiectele anterioare au fost adoptate, în condiţiile în care cel din 2024 „a stat mai bine de o lună de zile”. Edilul general a opinat că, în mod „foarte probabil”, acest lucru are o legătură cu campania electorală.

„În proiectul de amendament despre care am discutat azi, nu se ating zone vitale din funcţionarea Primăriei. (...) Pe de altă parte, în aceste zile, din 8 martie până în prezent, timp de aproape două săptămâni, am avut dificultăţi, pentru că 95% din sursa noastră de finanţare sunt aceşti bani, din impozite care vin de la stat. Există o lege care spune că nu putem să îi luăm până nu avem buget şi tranşa pe care noi trebuia să o primim pe 8 martie, de 350 de milioane de lei, nu am primit-o. Şi atunci, au fost telefoane la bănci, care aşteptau să le plătim rate; artificii, ca să putem să plătim salarii; amânări de facturi pentru oameni care fac lucrări pentru noi... deci a fost complicat. Aceste două săptămâni au fost complicate”, a spus Nicuşor Dan.

Editor : C.L.B.