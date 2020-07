Ellen DeGeneres îşi cere scuze pentru climatul „toxic” din culisele show-ului său: Este contrar a ceea ce cred

Ellen DeGeneres şi-a cerut scuze faţă de echipa programului său, după ce au ieşit la lumină mărturii care denunţau un climat de muncă "toxic", hărţuire profesională şi rasism în spatele emisiunii de divertisment TV "The Ellen DeGeneres Show", relatează EFE, preluată de Agerpres.

"În prima zi a programului nostru, am spus asta la prima noastră întâlnire, că 'The Ellen DeGeneres Show' va fi un loc al fericirii: nimeni nu va ridica vocea şi toată lumea va fi tratată cu respect. Evident, ceva s-a schimbat şi sunt dezamăgită să aflu că s-a întâmplat așa ceva. Iar pentru aceasta îmi pare rău. Oricine mă cunoaşte ştie că acest lucru este contrar a ceea ce cred şi ceea ce aştept de la show-ul nostru", a scris vedeta într-o scrisoare obținută de publicaţia The Hollywood Reporter.

The Hollywood Reporter mai scrie că Ed Glavin, unul dintre cei trei producători executivi ai emisiunii "The Ellen DeGeneres Show", va fi unul dintre cei care va părăsi programul după plângerile primite.

Programul de divertisment condus de populara actriţă americană din 2003 este una dintre cele mai de succes emisiuni de divertisment din industria de televiziune americană, iar conţinuturile sale sunt urmărite în multe alte regiuni ale lumii, având o mare influenţă în cultura populară datorită invitaţilor prezenţi în platou.

Compania WarnerMedia a contractat serviciile unei firme private de investigaţie, după ce a fost informată că emisiunea de divertisment "The Ellen DeGeneres Show" promovează un mediu de lucru "toxic", hărţuirea profesională şi rasismul. Informaţia a fost dezvăluită după ce site-ul BuzzFeed a publicat un reportaj în care foşti angajaţi ai emisiunii au acuzat echipa show-ului de "rasism" şi de "mediu toxic la locul de muncă".

În reportaj erau denunţate comentarii nepotrivite şi o dinamică a "fricii" prin care angajaţii erau vizaţi de represalii, dacă îşi luau zile libere pentru probleme medicale sau familiale, printre alte exemple.

Nu este prima dată când acest format TV de succes este criticat de persoane care au lucrat la programul prezentat de Ellen DeGeneres, care, în pofida carismei şi a popularităţii actriţei, a primit critici de la unii dintre invitaţi, care s-au plâns că au fost trataţi din partea ei cu răceală şi lipsă de cordialitate.

