Ciobănescul islandez primește pedigree. Rasa, singura originară din Islanda, va fi recunoscută oficial de The Kennel Club din UK 

Ciobănescul islandez, o rasă de câini care a fost menționată într-una dintre piesele lui William Shakespeare și despre care se crede că are mai mult de 1.000 de ani, va fi în sfârșit recunoscut de The Kennel Club și trecut în registrul câinilor cu pedigree, scrie The Guardian.

Câinele ciobănesc islandez este un câine străvechi, fiind menționat în saga islandeză în urmă cu mai bine de 1.000 de ani, potrivit The Kennel Club, clubul oficial de canise britanic care organizează expoziția de câini Crufts. Rasa va fi încadrată în grupa pastorală de la 1 aprilie.

În cel de-al doilea act din Henric al V-lea, al lui Shakespeare, soldatul Ancient Pistol menționează această rasă. The Kennel Club descrie câinii ciobănești islandezi ca fiind o rasă atractivă de tip Spitz, adăugând că sunt „cei mai inteligenți și excepțional de prietenoși”.

Pe lângă sarcina sa principală de câine de turmă, precum și de pază generală a fermei și de câine alert, rasa a fost folosită și pentru adunarea cailor islandezi.

Astfel, prin recunoașterea câinelui ciobănesc islandez, din aprilie 2025, The Kennel Club va avea oficial în registru 224 de rase de câini cu pedigree. Ultima rasă recunoscută a fost câinele de vânătoare polonez, în aprilie 2024. Până atunci, câinele ciobanesc islandez nu este eligibil să concureze la expozițiile de rase licențiate de Kennel Club.

Clubul recunoaște oficial o rasă numai dacă au fost stabilite mai multe generații, permițând identificarea unei descendențe cu caracteristici previzibile, cum ar fi temperamentul, sănătatea, nivelul de energie și nevoile de îngrijire.

Wendy Laker, un proprietar de câine ciobănesc islandez care a făcut parte dintr-un grup care a militat pentru recunoașterea rasei, a declarat pentru Daily Telegraph: „Ca proprietar, aș descrie rasa ca fiind prietenoasă, activă și inteligentă. Cu siguranță pot fi vocali și lătra pentru a alerta, acest lucru se datorează faptului că inițial au fost crescuți ca și câini de turmă, care lătrau pentru a ține animalele, pentru a comunica cu stăpânii lor și pentru a proteja puii turmei lor”.

Laker, care are un câine ciobănesc islandez în vârstă de trei ani, numit Stormur, a mai subliniat că acești câini „sunt cu adevărat inteligenți și ușor de dresat și sunt animale de companie grozave pentru stăpânii potriviți care își fac timp să învețe despre rasă. Fiind încadrați ca spitz, au nevoie de îngrijire regulată și de proprietari care se angajează în acest lucru și au nevoie să-și mențină mintea și corpul active.”

Caracteristicile rasei de câini Ciobănesc islandez

Înălțime: 45,72 cm (masculi), 41,91 cm (femele)

Greutate: 13,6 kg (masculi), 11,3 kg (femele)

Durata de viață: 12 până la 14 ani

Culori: Roșu și alb; alb-negru; crem și alb; auriu și alb; gri și alb; samur și alb; bronz și alb; alb, cafeniu și negru

Temperament: „Câinele ciobanesc islandez, singura rasă de câine autohton din Islanda, este un păstor fermecător de prietenos și fidel, de dimensiuni mici până la mijlocii. O rasă de tip spitz nordic cu blană densă, ciobăneștii islandezi sunt devotați oamenilor lor.”

