Cele 3 regrete ale „supercentenarilor”. Lucrurile pe care cei mai bătrâni oameni din lume își doresc să le fi făcut diferit

Doi cercetători în domeniul longevității care au stat de vorbă cu „supercentenarii”, oamenii care au peste 110 ani, vorbesc despre cele mai mari regrete pe care le au cei mai bătrâni oameni din lume, relatează Business Insider.

Ben Meyers și Fabrizio Villatoro lucrează pentru LongeviQuest, o organizație care verifică vârstele supercentenarienilor din întreaga lume. Meyers, CEO-ul LongeviQuest, și Villatoro, președintele de cercetare pentru America Latină, au cerut unora dintre cei mai în vârstă oameni din lume sfaturi despre longevitate, precum și să le spună ce și-ar fi dorit să fie diferit în viața lor.

Meyers a spus că majoritatea centenarilor cu care a vorbit LongeviQuest au avut vieți foarte grele, având în vedere că mulți dintre ei au trecut prin evenimente importante în timpul anilor 1900, cum ar fi războiul și Marea Depresiune. În ciuda acestui fapt, supercentenarii au „regrete pe care majoritatea oamenilor le împărtășesc”, spune el.

Dar o atitudine pozitivă este cheia longevității, iar centenarii sunt în general oameni care încearcă să nu se streseze prea mult și nu lasă regretele să-i doboare, spun Meyers și Villatoro.

Prea puțin timp cu familia

Meyers a spus că un regret „tipic” pentru supercentenari este faptul că au petrecut prea puțin timp cu familia.

Alții regretă greutățile prin care au trecut sau evenimentele mondiale care le-au întrerupt stabilitatea și capacitatea de a avea mai mulți copii, a spus Villatoro.

Prea multă muncă

Villatoro a spus că Juan Vicente Pérez Mora din Venezuela, cea mai în vârstă persoană validată vreodată, la 114 ani, și-ar fi dorit să fi muncit mai puțin. Mora a făcut muncă fizică grea la ferma familiei sale de la „zori până în seară” începând de la vârsta de 13 sau 14 ani. Și-ar fi dorit o altă meserie, ceea ce i-ar fi permis să se bucure de mai mult timp cu familia sa.

Nu doar centenarii își doresc să fi muncit mai puțin. Mulți pacienți cu boli terminale regretă că s-au concentrat prea mult pe muncă, în loc să petreacă mai mult timp cu familiile lor.

Nu au călătorit destul

Evangelista Luisa López a crescut în provincia Santa Fe, Argentina, și s-a mutat în Mar del Plata, la șapte ore de mers cu mașina, împreună cu familia ei, când avea 82 de ani. López și-ar fi dorit să fi călătorit mai mult.

Karl Pillemer, profesor de gerontologie în medicină la Weill Cornell Medicine, care a scris „30 Lessons for Loving: Advice from the Wisest Americans on Love, Relationships, and Marriage”, a scris în 2016 că americanii mai în vârstă regretă că nu au călătorit mai mult, mai ales când erau mai tineri.

Un bărbat de 78 de ani cu care a vorbit Pillemer a spus: „Dacă trebuie să alegi între renovarea bucătăriei și o excursie, eu zic să alegi excursia”.