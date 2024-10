VIDEO. Ciocoliva, peste ciocolata Dubai. A fost inventată de doi români din Scoția: Din prima zi a fost nebunie, vânzările au explodat

Deja populara ciocolată Dubai ar putea fi detronată de o nouă rețetă: ciocolata umplută cu colivă. Ciocoliva, așa cum a fost denumită de doi prieteni care o prepară în restaurantul lor din Scoția, a apărut din dorința lor de a schimba trendul apărut în Dubai, cu unul care să aibă influențe de acasă, din România. În final, spun aceștia, vânzările au explodat, chiar dacă o parte dintre clienți nici măcar nu știau ce este aceea colivă.

- Deci senzația este atât de minunată, cantitatea de colivă și ciocolată este o combinație extraordinat de... perfectă!

Cataiful și fisticul din ciocolata Dubai au fost înlocuite cu arpacaș și nucă, iar asta le-a adus popularitatea celor doi prieteni români stabiliți în Glasgow. Florin și Dani spun că nu toți scoțienii înțeleg conceptul de ciocolată umplută cu colivă, însă după ce au gustat-o, au devenit clienți fideli. O mai mare bucurie a fost, spun ei, pentru românii stabiliți în Scoția, care au stat la rând pentru ciocolata cu gustul de acasă.

- A venit trendul cu Dubai Chocolate, am încercat-o și noi, am făcut-o, dar s-a terminat fisticul și nu am mai avut cu ce să o umplem. Și Dani zice: Hai să o umplem cu colivă, că avem colivă, avem de toate, și am zis să o umplem.

- Ne dă mesaje o grămadă de lume, mai ales acum că a ajuns mai viral decât te așteptai, și te întreabă: dar ce este acolo? Iar când le explicăm, în Scoția, aici, este un breakfast popular, este porridge, un fel de năut cu lapte, cu apă, depinde cum îl faci, și este asemănător.

Cei doi prieteni speră să vândă la un moment dat produsul lor și în România.

- Noi, coliva o băgăm în ciocolată. Imposibil! Iubești ciocolata, iubești coliva... Din prima zi a fost nebunie, dar nu am știut că va exploda așa. Noi am postat video și a început lumea să vină. Deci facem cam 6, 8, 10 kg... Între 6 și 10 kg în 12 ore.

Ciocolata Dubai a devenit cunoscută după ce o femeie însărcinată a vrut să mănânce o combinație inedită a unui desert și a combinat cataiful și fisticul cu ciocolata.

Editor : Liviu Cojan