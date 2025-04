Nicușor Dan are declarații contradictorii în ceea ce privește numărul întâlnilor avute cu omul de afaceri Matei Păun. Candidatul independent la prezidențiale a afirmat sâmbătă, într-o conferință de presă, că ar fi vorba despre „două-trei întâlniri” din decembrie până acum, după ce, recent, vorbea despre trei întâlniri în ultimii patru ani.

Întrebat în cadrul conferinței despre pozele în care apare alături de afaceristul Matei Păun, un bancher cu legături în Belarus și Federația Rusă, și despre numărul de întâlniri avute de la anunțarea candidaturii la prezidențiale, Nicușor Dan a punctat „nu știu, de două-trei ori, dar care este relevanța?”.

Nicușor Dan susține că pozele apărute în media au fost făcute în spațiul public, la vedere, și că nu ar fi ceva de ascuns.

„Da, sunt, le-am văzut și eu sunt foto în spații publice, la vedere, inclusiv la un eveniment pe care eu l-am organizat cu presa. Nu cred că e ceva ascuns”, susține candidatul independent la alegerile prezidențiale.

Chestionat referitor despre momentul în care au fost făcute pozele, Nicușor Dan susține că una dintre imagini este făcută chiar la lansarea site-ului de campanie și a punctat că au fost două-trei întâlniri din luna decembrie și până în prezent.

„Una dintre ele erau la eveniment când am lansat site-ul de campanie. Habar n-am. Am zis ca ne-am văzut de două-trei ori din decembrie până acum. Când nu sunt în campanie, nu prea am motive să…”, a declarat Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă.

De la 3 întâlniri în 4 ani, la 2-3 în ultimele luni

Nicușor Dan declara însă, recent, că s-a întâlnit cu Matei Păun de trei ori în ultimii patru ani.

„M-am întâlnit cu el de trei ori în patru ani”, a subliniat Nicușor Dan într-un interviu la Antena 3 CNN.

Candidatul a adăugat că „nu există” întâlniri frecvente între el și Matei Păun.

Poze publicate de Click.ro îl contrazic, însă, pe Nicușor Dan. Publicația citată susține că Matei Păun „a fost în apropierea lui Nicușor Dan în mai multe momente cheie după anunțul candidaturii”.

Nicușor Dan lângă locuința lui Matei Păun / Sursă foto: Click! Deschide galeria foto

Cei doi au fost surprinși într-o poză despre care Click.ro susține că este făcută pe 15 februarie 2025, chiar la sediul Primăriei Capitalei.

Sursa citată a publicat și o altă poză, despre care susține că a fost făcută într-o altă zi, când Nicușor Dan și-a lansat clipul electoral. Moment recunoscut de candidatul la prezidențiale.

Într-o altă poză, jurnaliștii susțin că l-au surprins pe Nicușor Dan lângă locuința lui Matei Păun, care, potrivit sursei citate, ar fi „sediul informal de campanie”.

Într-o reacție acordată Digi24.ro, Matei Păun a catalogat informațiile prezentate de Click.ro drept „propagandă și defăimare”.

„Ar trebui să fie evident pentru orice om care gândește un pic ca dacă aș fi fost Putinist nu-l aș fi susținut pe Nicușor Dan de atâta timp, ci i-aș fi ajutat pe Ponta, Simion și Georgescu. Restul este propagandă și defăimare”, este reacția lui Matei Păun.

