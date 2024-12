Femeile din Suedia renunță la muncă pentru un stil de viață relaxant, după ce trendul „soft girl” a luat amploare pe rețelele sociale

Deși Suedia este campioană la nivel global când vine vorba de egalitatea de gen, femeile tinere îmbrățișează din ce în ce mai tare noul trend, „soft girl”, care celebrează renunțarea la muncă, relatează BBC. Din 2010, acest stil de viață ia amploare și promovează femeia care preferă să fie casnică, în loc de cea care visează la o carieră de succes, însă fenomenul a dat naștere la păreri împărțite.

Vilma Larsson, în vârstă de 25 de ani, a lucrat într-un magazin alimentar, într-un azil și într-o fabrică, dar a renunțat la muncă în urmă cu un an, pentru a deveni o iubită care stă. De atunci, ea spune că nu a fost niciodată mai fericită.

„Viața mea este mai ușoară. Nu mă lupt. Nu sunt foarte stresată”.

Prietenul ei lucrează de acasă în domeniul finanțelor și, în timp ce el își petrece zilele la laptop, ea este la sală, la o cafea sau la gătit. Cuplul a crescut în orașe mici din centrul Suediei, dar acum călătoresc mult și își petrec iarna în Cipru.

„În fiecare lună îmi dă un salariu din banii pe care i-a făcut. Dar dacă am nevoie de mai mult, îi cer. Sau dacă am nevoie de mai puțin, nu o fac – economisesc restul”, explică Larsson.

Stilul ei de viață s-a transformat în conținutul pe care îl împărtășește pe Instagram, YouTube și TikTok, unde a atras o comunitate de 11.000 de urmăritori. Unele dintre postările sale au adunat aproape 400.000 de aprecieri, deși afirmă că nu generează venituri din activitatea sa online.

Ea folosește hashtag-urile „hemmaflickvän” și „hemmafru” (în suedeză, prietena care stă acasă și gospodina) și se descrie ca o „soft girl” – o identitate care îmbrățișează un mod de viață mai soft, mai feminin, în detrimentul unei cariere.

Noua aspirație în rândul copiilor

Ungdomsbarometern – cel mai mare sondaj anual realizat în Suedia în rândul tinerilor – a atras atenția pentru prima dată la nivel național asupra tendinței suedezilor de a îmbrățișa tendința soft girl în urmă cu un an, după ce a devenit o alegere populară atunci când tinerii între 15 și 24 de ani au fost rugați să prezică tendințele pentru 2024.

Un alt studiu publicat de Ungdomsbaromatern în luna august a sugerat că a devenit chiar o aspirație în rândul copiilor, 14% dintre elevele cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani identificându-se drept soft girl.

„Este vorba despre îndepărtarea de acest ideal al „fetelor șefe” (girl boss) pe care îl vedem de mulți ani, în care există cerințe foarte, foarte mari pentru succes în toate aspectele vieții”, explică Johanna Göransson, cercetător la Ungdomsbarometern.

Nu există date oficiale privind numărul tinerelor „soft girl” care renunță complet la muncă și trăiesc de pe urma partenerilor lor, precum Larsson, iar cercetătoarea e de părere că proporția e mică.

Amploarea fenomenului

Cu toate acestea, problema a devenit un subiect important de discuție în Suedia, de la articole de opinie în ziarele de mare tiraj, la discuții în cadrul panelului de la Almedalen – un mare eveniment politic anual între partide – și la televiziunea publică suedeză.

Gudrun Schyman – co-fondatoare și fost lider al partidului feminist suedez Feministiskt initiativ – spune că a luat parte la dezbaterile recente pe această temă. Ea consideră că este „foarte periculos” ca femeile să trăiască din banii partenerilor lor și că este „un pas înapoi” pentru egalitatea de gen.

Schyman susține că tinerii suedezi au fost influențați de guvernul de coaliție de dreapta al țării, care colaborează cu partidul naționalist Democrații Suediei, precum și de „dezvoltarea mai largă” a populismului în Europa și Statele Unite.

Ea crede, de asemenea, că există o lipsă de conștientizare cu privire la viața din Suedia înainte ca aceasta să adopte politici menite să promoveze egalitatea de gen, cum ar fi îngrijirea copiilor puternic subvenționată și concediul parental partajat. „Femeile tinere din ziua de azi nu cunosc istoria modului în care femeile au trebuit să lupte pentru drepturile lor – dreptul la muncă, dreptul de a avea un salariu și dreptul la independență economică.”

În opoziție, Partidul Democraților Suedezi a fost pozitiv față de tendința „soft girl”.

„Cred că oamenii ar trebui să poată decide asupra propriei vieți”, spune Denice Westerberg, purtător de cuvânt național al aripii de tineret a partidului. „Și dacă ai posibilitatea economică de a face asta [să trăiești cu un partener], atunci bravo ție.”

„Trăim încă într-o țară cu toate oportunitățile de a avea o carieră. Avem în continuare toate drepturile, dar avem dreptul de a alege să trăim mai tradițional.”, adaugă el.

Dincolo de dezbaterile ideologice, discuțiile s-au axat pe factorii sociali și culturali care ar putea influența femeile tinere să renunțe la muncă – sau cel puțin să aspire la un stil de viață mai ușor.

Suedia are o reputație bună în ceea ce privește echilibrul dintre viața profesională și cea privată – majoritatea angajaților beneficiază de șase săptămâni de concediu pe an, iar sub 1% lucrează peste 50 de ore pe săptămână.

Totuși, cercetările Ungdomsbaromatern arată că nivelul de stres în rândul tinerilor este în creștere, iar Göransson consideră că tendința soft girl reflectă tendințe globale precum „demisia tăcută,” care încurajează evitarea suprasolicitării la locul de muncă.

Între timp, generația Z (născută între 1997 și 2012) creează și este influențată de conținutul social media care celebrează timpul liber mai degrabă decât obiectivele profesionale.

„Munca nu mai apare atât de mult dacă vă uitați la conținutul de stil de viață de pe rețelele de socializare în prezent, este vorba mult mai mult despre exerciții fizice și wellness”, explică Göransson. „Și dacă aceasta este imaginea pe care tinerii o au despre cum arată o viață normală, atunci, desigur, poate că nu sunteți atât de încântați să petreceți opt ore pe zi într-un birou.”

Unde sunt cele mai numeroase mame muncitoare

Alături de Slovenia, Suedia are cea mai mare proporție de mame care muncesc din Europa, însă statisticile guvernamentale sugerează că femeile din cuplurile heterosexuale încă fac o parte mai mare din treburile casnice și îngrijirea copiilor decât bărbații.

De asemenea, acestea beneficiază de 70 % din concediul parental finanțat de stat și sunt mai predispuse la concedii medicale din cauza stresului. Între timp, deși diferența de venit dintre bărbați și femei rămâne mai mică decât media UE de 12,7 %, aceasta a stagnat la aproximativ 10% din 2019.

Elementul declanșator

Vilma Larsson – care dorește să aibă copii în viitor – spune că decizia sa de a deveni o iubită casnică se datorează parțial faptului că a văzut cum femeile mai în vârstă se luptă să jongleze cu cariera și viața de familie.

„Cred că o mulțime de femei se simt epuizate de munca lor”, spune ea. „Și mă gândesc doar la mama mea și la mama ei, la bunica mea și la sora mea, la toată lumea. Sunt mereu atât de stresate”.

La Agenția pentru Egalitate de Gen din Suedia, finanțată de stat, Peter Wickström, șeful departamentului de analiză și monitorizare a politicilor, crede, de asemenea, că tendința „soft girl” poate fi privită ca o „reacție rațională” la „cerințele” percepute de femeile tinere.

Shoka Åhrman, economist la unul dintre cele mai mari fonduri de pensii din Suedia, SPP, spune că nu crede că suficiente iubite sau soții suedeze vor renunța la muncă pentru ca acest lucru să aibă un impact asupra economiei țării.

Cu toate acestea, ea se străduiește să sensibilizeze femeile suedeze cu privire la faptul că părăsirea locului de muncă (precum și munca cu jumătate de normă) ar putea avea un impact asupra finanțelor lor personale, de la economii și pensii, până la nivelul salariilor dacă se întorc la muncă.

Åhrman speră că actualele dezbateri privind fetele „soft” vor servi drept semnal de alarmă atât pentru politicieni, cât și pentru mediul de afaceri, cu privire la faptul că mai sunt încă multe de făcut pentru a aborda inegalitățile structurale actuale din Suedia.

„Cred că sursa problemei, și anume problemele de sănătate mintală, epuizarea și toate celelalte, este cea mai îngrijorătoare, deoarece afectează nu numai puținele fete tinere din ziua de azi care doresc să rămână acasă ca fete soft”, spune ea.

Editor : Andreea Stanciu