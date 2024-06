Peste 1.3 miliarde de fumători la nivel global. Ce soluții există pentru ei?

La nivel mondial se estimează că sunt 1,3 miliarde de consumatori de tutun conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Dintre aceștia tot mai mulți se îndreaptă către alternativele oferite de companiile producătoare de dispozitive care încălzesc tutunul sau țigări electronice. Un studiu recent al Philip Morris International a arătat că dintr-un eșantion de aproape 1000 de adulți cei care au trecut de la țigările clasice la alternativele cu tutun încălzit și-au îmbunătățit capacitatea de funcționare a plămânilor în decursul a doar șase luni de la tranziție.

Din viziunea de îmbunătățire a sănătății face parte și principiul de reducere a efectelor negative ale fumatului prin încurajarea tranziției către produsele alternative. PMI a investit peste 12 miliarde de dolari pentru dezvoltarea și comercializarea produselor alternative fără fum pentru adulți care, în lipsa acestor variante, ar fi continuat să fumeze. Aceste produse conțin nicotină, dar elimină până la 95% dintre substanțele toxice produse în timpul arderii tutunului, conform specialiștilor Philip Morris International.

Despre importanța științei și a popularizării ei în zona publicului general am discutat cu Gizelle Baker – Vice President Scientific Engagement, Philip Morris International, iar interviul poate fi urmărit integral mai jos.

Reporter: În primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi alături de noi și pentru că v-ați făcut timp să vorbiți cu noi.

Gizelle Baker: Și eu vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să vorbiți cu mine.

Reporter: Aș vrea să vă întreb, sunteți un om de știință și o mare parte din munca dumneavoastră se bazează pe știință. Știința este o parte importantă a societății noastre și mi-ar plăcea să știu care este știința din spatele alternativelor fără fum și de ce ar trebui să avem încredere în știința PMI pentru că mulți oameni înțeleg greșit ideea de știință, în special atunci când acea știință vine de la companii care activează într-un domeniu. Deci mi-ar plăcea să ne clarificați cum funcționează această știință și de ce să avem încredere în ea.

Gizelle Baker: Hai să o luăm pe rând. Cred că putem începe cu discuția despre știința din spatele produselor cu tutun încălzit. Ce știm despre fumat este că majoritatea substanțelor dăunătoare care sunt asociate cu și cauzează boli asociate fumatului, toate bolile despre care oamenii știu și la care se gândesc atunci când se gândesc la fumat, majoritatea bolilor sunt cauzate de substanțele dăunătoare care se creează atunci când arzi tutunul. Acestea sunt substanțe pe care oamenii le inhalează de mai multe ori pe zi, în mai multe zile timp de decenii. Și este acea expunere cronică sau expunere pe termen lung la acele substanțe care cauzează boli și mortalitatea fumatului. Deci, când te gândești la produsele cu tutun încălzit, ideea din spate este că dacă noi putem să livrăm o experiență suficient de satisfăcătoare care îi va ajuta pe fumători să se îndepărteze de fumatul de țigări, să reducă expunerea la acele chimicale ce fac rău, putem reduce riscul acelor boli cauzate de fumat. Și astfel, când ne uităm la unele date, vedem că putem preveni arderea tutunului și astfel vedem, în medie, referitor la produsele noastre, o reducere de până la 95% a nivelului de substanțe dăunătoare și asta este extrem de important pentru că este expunerea la acestea este cea care cauzează bolile. Dar, desigur, mulți oameni vor fi sceptici întrucât datele vin din partea industriei producătoare de tutun. Dar știți, pentru toate produsele noi care intră pe piață, când un produs intră pe piață, știința vine de la producător, sponsor, de la oamenii care fac produsul și îl vând și nu vreau să mă înțelegeți greșit, eu sunt un om de știință și eu cred că toată lumea ar trebui să fie cumva sceptică cu privire la ceea ce aud, dar unde cred eu că este problema cu adevărat este în faptul că de cele mai multe ori scepticismul rezultă în faptul că oamenii nu se uită la date. Sunt sute de studii independente. Sunt multe guverne care s-au uitat la dovezile care au fost generate atât de industrie, cât și independent și unele guverne chiar au luat produsele și le-au testat. Și este totalitatea acestor surse de informație pe care dacă vrei să le găsești le poți corobora. Și așa începi să-ți construiești încrederea și înțelegerea asupra faptului că prin reducerea nivelului substanțelor dăunătoare grație renunțării la combustie vorbim despre ceva care poate într-adevăr să îmbunătățească sănătatea publică.

Reporter: Mi-ați atins deja și cea de-a doua întrebare, aș fi vrut să întreb pe ce ne bazăm când spunem că produsele din tutun fără fum sunt mai puțin dăunătoare și aș fi vrut să întreb dacă există studii. Din moment ce ați elaborat deja asupra acestei întrebări, aș vrea să o redefinim și să vă întreb cum ați explica oamenilor care nu au pregătire în științe, publicului general, afirmația că produsele fără fum sunt mai puțin dăunătoare. Pentru că știința tinde să fie complicată atunci când nu ai o pregătire în a înțelege studii, metodologii sau seturi de date.

Gizelle Baker: Asta are foarte mult sens. Dacă începem să discutăm despre chimicale pornind de la numele lor putem să facem această conversație extrem de complicată, dar nu îi va ajuta pe oameni să înțeleagă. Cred că ceea ce trebuie oamenii să înțeleagă este faptul că atunci când fumezi o țigară, inhalezi cantități mari de chimicale și cantități mari de particule solide direct în plămânii tăi. Și pe cât de multă satisfacție obții din această experiență, acele chimicale stau într-un organ din corpul tău, în plămânii tăi, care chiar nu pot să se descurce cu atât de multă toxicitate. Dacă nu poți obține satisfacție dintr-un produs diferit atunci când îl inhalezi, nu va fi sigur, nu va fi soluția perfectă, dar să inhalezi cantități mai mici de substanțe nocive în proprii plămâni, întotdeauna o sa fie mai bine. Nu contează dacă vorbim doar despre fumat, să aduci mai puține chimicale toxice în corpul tău este întotdeauna mai bine decât să adaugi.

Reporter: Și o ultimă întrebare. Atunci când ne gândim la cei care sunt sceptici și cei care pun la îndoială studiile venite din partea companiilor producătoare de tutun, cum le-ar recomanda un om de știință să citească sau să se uite la date sau la studii. Din nou, dacă nu ai pregătire s-ar putea să te simți depășit atunci când ești pus în fața unui studiu și s-ar putea să nu poți face diferența între un studiu bun și unul mai puțin bun, lăsând la o parte conflictul de interese sau alte lucruri pe care oamenii tind să le înțeleagă greșit.

Gizelle Baker: Niciun studiu nu va aduce toate răspunsurile de care o persoană are nevoie. Deci cred că atunci când începi să te uiți, să mergi la surse de încredere și să înțelegi când chiar te uiți la știință, unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le înțelegi este dacă te uiți la date sau la opinii. Și cred că primul lucru pe care trebuie să îl eliminăm este când doar discutăm opinii. Noi toți avem opinii și nu ne ajută să înțelegem, dar există un număr de surse de încredere care se uită la date și care îi ajută pe oameni să înțeleagă ce înseamnă. Dacă eu vin din America de Nord, FDA este una dintre sursele de încredere. Și am putea să mergem printr-un review al științei de sute de pagini, dar tot ne-ar face confuzi. Dar când se organizează o conferință de presă și te uiți la ce au de spus este plin de înțeles. Datele pe termen lung nu există astăzi, dar este rezonabil să credem pe baza studiilor subsecvente că atunci când vor veni studiile pe termen lung, se va vedea o scădere substanțială și măsurabilă în mortalitate și morbiditate la fumătorii care au trecut la aceste produse. Deci un guvern care înțelege că nu are toate dovezile astăzi, dar care se gândește că este important pentru populație să aibă acces la informație, să aibă acces la aceste produse și să i se spună de aceste produse pentru că le va aduce beneficii la nivel de populație, asta este o informație importantă.

Reporter: Mulțumesc mult pentru aceste clarificări și cred că așteptăm cu toții un viitor mai bun.

Gizelle Baker: Într-adevăr.