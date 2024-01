O femeie de 65 de ani, pasionată de fitness, spune că acum arată mai bine decât în urmă cu trei decenii, iar acest lucru se datorează alimentației pe care o are și rutinei de exerciții fizice pe care și-a stabilit-o.

Bobbi Parker Hall, din Portland, Oregon, spune că mănâncă sănătos și face antrenamente cu greutăți, renunțând la alte tipuri de exerciții. Datorită obiceiurilor ei, are fizicul incredibil de tonifiat și spune că arată mai bine decât atunci când avea 30 de ani.

Bobbi Parker Hall, de 65 de ani, spune că acum arată mai bine decât în urmă cu trei decenii FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

„Până la 50 și ceva de ani m-am luptat întotdeauna cu kilogramele în plus. Am șolduri înguste și am arătat mai slabă decât eram. Grăsimea se punea mereu pe burtă, coapse și brațe”, a spus ea.

Parker Hall obișnuia să se concentreze pe exerciții cardio pentru a-și menține greutatea, dar când a început să introducă greutățile în antrenamente a văzut o schimbare spectaculoasă.

Mamă a doi copii, divorțată, Parker Hall își prezintă acum cu mândrie abdomenul și picioarele sculptate pe pagina ei de Instagram, unde oferă sfaturi de fitness și alimentație. Spune că alimentația sănătoasă și un nivel ridicat de activitate sunt cheia pentru menținerea unei forme de invidiat la o vârstă înaintată.

Regimul ei alimentar este bazat pe legume, dar și proteine din nuci și carne slabă. Nu sare niciodată peste mese, pentru că asta i-ar produce un apetit mai mare.

