Știința din spatele produselor alternative pentru fumat, contestată în unele țări, în ciuda rezultatelor pozitive

În ultimii ani companiile producătoare de tutun au investit considerabil în cercetarea și inovarea produselor cu risc redus comparativ cu fumatul. BAT este una dintre companiile care au adoptat strategii de încurajare a fumătorilor care nu pot sau nu vor să renunțe la acest obicei să opteze pentru noile categorii de produse cu risc redus cum sunt dispozitivele de vapat, pliculețele cu nicotină pentru uz oral sau tutunul încălzit. BAT are ca obiectiv ca 50 de milioane de consumatori să aleagă produsele sale care nu ard până în 2030, iar parte din încrederea consumatorilor se datorează cercetării științifice care stă la baza dezvoltării acestor produse.

,, Ne asigurăm de fiecare dată că rezultatele noastre științifice sunt cu adevărat puse în context astfel încât să fie relevante pentru factorii de reglementare, dar și pentru publicul general. Ne imaginăm poate că acei colegi din zona tehnică și zona de cercetare produc știință pentru oamenii de știință, dar noi preluăm aceste rezultate și le transformăm în informații accesibile pentru toți cei interesați”, a explicat Hanna Summer, BAT Head of Scientific Regulation.

Perspectiva este împărtășită și de Flora Okereke, BAT Head of Global Policies, care consideră că este un pas înainte și privește viitorul cu optimism: ,,Ne bucurăm că circa 24 de milioane de consumatori au ales deja produsele cu risc redus ale BAT. Sperăm ca în următorii 10 ani 50 de milioane de consumatori să fie convinși în egală măsură să facă această alegere. Viitorul este promițător!” a explicat aceasta.

Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății se uită către un viitor fără fumat, iar în acest sens soluția ar putea fi tranziția de la țigări care implică ardere la tutunul încălzit și nu numai. Țigările electronice, plasturii cu nicotină sau produsele cu tutun încălzit sunt câteva dintre opțiunile preferate ale adulților care, chiar dacă nu renunță la fumat, aleg variante cu riscuri mai mici.

,,Obiectiv vorbind, fumătorii care trec de la fumatul clasic la alternative cu risc redus pot experimenta beneficii chiar din prima săptămână. Iar motivul este, aș spune, lipsa monoxidului de carbon. Fumatul este în cea mai mare măsură intoxicație cu monoxid de carbon”, explică Konstantinos Farsalinos, cardiolog și cercetător în domeniul reducerii riscului asociat fumatului, prezent la Forumul Global al Nicotinei din Varșovia.

Conform unui raport al Comisiei Europene din 2019, cei mai mulți dintre fumători, adică 7 din 10, aveau cel puțin un deceniu de fumat în spate și se încadrau în categoria fumătorilor care depășesc 20 de țigări pe zi. Educația, sexul și chiar vârsta influențează acest comportament, arată specialiștii. La nivel european, bărbații tind să fumeze mai mult decât femeile, iar în populația cu educație terțiară, adică studii universitare și peste, se regăsesc tot mai puțini fumători. Cu toate acestea, numărul fumătorilor la nivel mondial rămâne ridicat, 1,3 miliarde de persoane, în ciuda semnalelor de alarmă trase de medici.

,,Poți să rezolvi efectele fumatului, mai ales pe termen lung, în sensul că poți să faci o igienizare a cavității orale, poți să monitorizezi pacientul pentru a evidenția orice modificare a mucoasei orale în orice etapă pe care o consideri necesară, controlul oncologic preventiv este esențial în rândul fumătorilor, dar nu poți să recomanzi efectiv un tratament”, adaugă Mihaela Răescu, medic primar stomatolog.

Specialiștii în sănătate publică și politici publice sunt reticenți față de probabilitatea unui viitor fără fumat sau fără comportamente dăunătoare, tocmai de aceea spun că este important ca cei care sunt deja fumători, dar și cei care ar putea deveni, să aibă variante accesibile cu risc redus comparativ cu fumatul. Dar acceptarea produselor cu risc redus rămâne, în continuare, anevoioasă, iar experții dau vina pe lipsa de comunicare și informare.

,,Una dintre părțile preferate din jobul meu este faptul că pot să iau aceste date și să le aduc la viață pentru oameni. Te gândești la ce este important pentru persoana cu care vorbești și încerci să-i vii în întâmpinare în acea conversație. Cred că asta este cu adevărat important”, rezumă Hanna Summer, BAT Head of Scientific Regulation.

Iar specialiștii în sănătate atrag atenția asupra faptului că discuția despre impactul negativ al fumatului de țigări cu ardere nu este atât de simplă pe cât pare la prima vedere: ,,Fumătorii nu mor din cauza nicotinei, nicotina are un efect dăunător minim, dacă are. Cea mai mare problemă referitor la fumat este arderea în timpul căreia sunt produse toate aceste toxine care sunt inhalate de consumator” semnalează Konstantinos Farsalinos, cardiolog .

Studiile făcute de experți în sănătate arată că, potrivit datelor existente până în prezent, există o evoluție pozitivă clară a indicatorilor studiați între perioada de testare în care adulții au consumat țigări clasice comparativ cu cea în care au folosit alternative fără ardere.

,,Eu am făcut un studiu la un moment dat cu pacienți fumători care și-au dorit foarte mult să renunțe la fumat și care au găsit ca opțiune utilizarea unor produse cu tutun încălzit. În cele 9 luni în care am monitorizat utilizarea exclusivă a produselor cu tutun încălzit am constatat că placa bacteriană a scăzut ca și cantitate, ca și duritate, ca și consistență, deci practic și inflamația gingivală a scăzut”, explică Mihaela Răescu, medic primar stomatolog.

În comunicarea științei, accesibilizarea informației este esențială, arată oamenii de știință.

,,Pentru mine, este important să profităm de oportunitatea de a înțelege cum este produsă știința. În cadrul BAT, avem un angajament față de publicațiile științifice, ceea ce înseamnă că știința pe care o elaborăm este publicată în jurnale revizuite de experți independenți. Să publici într-un astfel de jurnal înseamnă că studiile noastre științifice sunt puse la dispoziția publicului pentru o evaluare obiectivă, care să rezulte într-un feedback foarte util pentru noi. Este un proces care generează încredere în cercetare, prin intermediul acestor publicații”, detaliază Hanna Summer, BAT Head of Scientific Regulation.