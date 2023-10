Festivalul Național de Teatru, Ediția 33

În perioada 20-30 octombrie 2023, Capitala va deveni gazda unor producții importante din țară și din străinătate, un spațiu de dialog și cunoaștere, un spațiu efervescent, deschis creatorilor și publicului.

LABORATOARELE SENSIBILULUI este conceptul propus de echipa curatorială a Festivalului Național de Teatru pentru ediția 33. Mihaela Michailov, Oana Cristea Grigorescu, Călin Ciobotari au pus ediția din acest an sub semnul cercetărilor tematice ale actualității, explorărilor unor limbaje artistice mai puțin convenționale, noilor forme de dramaturgie și reinterpretare a tradiției scriiturii pentru teatru, revalorificării scenice a corpului și corporalității, reflecțiilor asupra transformărilor fizice, emoționale, spirituale ale artiștilor în interiorul procesului de lucru. Credem că orice tip de festival și, cu atât mai mult, un Festival Național de Teatru ar trebui să fie nu doar o etalare, ci și o formă de explorare, nu doar o relatare despre ceea ce a fost, ci și o anticipare a ceea ce ar putea urma.

Din cele 150 de spectacole cu premieră în anul teatral 2022-2023, în teatre de stat și teatre independente echipa curatorială a optat echipa curatorială a optat pentru creatori și creatoare cu estetici diferite și limbaje teatrale variate

Anul acesta, celor 30 de spectacole selectate din țară li se vor adăuga instalații performative și vizuale, spectacole lectură pe texte noi de dramaturgie contemporană, spectacole de teatru în școli, dezbateri, conferințe, întâlniri cu artiști, expoziții, lansări de carte, spectacole de teatru radiofonic, etc. Festivalul nu va fi privat nici de participarea internațională, 3 spectacole străine ale unor importanți producători europeni vor face parte din selecția FNT 2023.

În deschiderea Festivalului, începând cu ora 19:00, la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național, se va juca „Catarina And The Beauty Of Killing Fascists”/„Catarina și frumusețea de a ucide fasciști”, textul și regia aparținând lui Tiago Rodrigues, apreciat dramaturg, producător, regizor și actor portughez, directorul Festivalului de Teatru de la Avignon (Franța). O a doua reprezentație va avea loc pe data de 21 octombrie, în aceeași sală a TNB, de la ora 18:00. Sub acest titlu bizar spectacolul prezintă povestea unei familii mult prea încătușată de o tradiție care, la un moment dat, se rupe. Tiago Rodrigues va susține un dialog cu publicul duminică, ora 16.00, în foaierul Tapiserii de la TNB, via zoom, intrarea fiind liberă.

„Oh My Sweet Land” / „O dulcele meu pământ”, concept și interpretare – Corinne Jaber, producție Young Vic Theatre (Anglia) șiThéâtre de Vidy (Elveția) este o altă prezență importantă în Festival. Corinne Jaber, actriță, scenaristă și regizoare de origine siriană-germană va susține și un masterclass despre procesul creativ al spectacolului prezentat în Festival.

Cel de-al treilea spectacol invitat în Festival este o producție britanică (The Royal Lyceum Theatre, Edinburgh): „Truth’s a Dog Must to Kennel”/„La coteț, adevăr câinos”, textul și interpretarea aparținându-i lui Tim Crouch – dramaturg, performer și regizor de teatru experimental care propune în acest spectacol o revizitare a textului clasic „Regele Lear” dintr-o perspectivă profund contemporană.

Festivalul Național de Teatru este organizat de UNITER, în colaborare cu Primăria municipiului București prin ARCUB și Direcția de Cultură a municipiului București și TVR.

Proiect finanțat de Ministerul Culturii.

Parteneri: Institutul Cultural Român și Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Partener principal: MOL România

Sponsori: KTN Tehnology și Domeniile Blaga