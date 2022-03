A murit actorul Paul Herman, cunoscut din serialul „Clanul Soprano” și „The Irishman”

Actorul american Paul Herman, cunoscut din serialul-cult "The Sopranos" ("Clanul Soprano"), a murit la vârsta de 76 de ani, chiar de ziua sa de naştere.

Herman, care a jucat în numeroase filme cu gangsteri, printre care "Goodfellas" şi "The Irishman", a decedat pe 29 martie, iar cauza morţii sale nu a fost încă dezvăluită, scrie Agerpres. Actorul a fost cunoscut mai ales pentru rolul lui "Beansie" Gaeta din celebrul serial "The Sopranos".

Decesul său a fost confirmat de colegul său de platou din "The Sopranos" Michael Imperioli - care l-a interpretat pe Christopher Moltisanti în drama HBO. "Prietenul şi colegul nostru Paul Herman a murit. Paulie a fost un tip grozav", a scris Imperioli pe Instagram.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cel mai recent, Herman a interpretat rolul lui Whispers DiTullio în "The Irishman" (2019), în regia lui Martin Scorsese.

Herman a apărut în numeroase filme alături de Robert De Niro, printre care "Falling in Love", "Once Upon a Time in America", "Little Fockers" şi "American Hustle".

Editor : A.P.