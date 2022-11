John Aniston, tatăl actriței Jennifer Aniston și actor cunoscut pentru rolul său longeviv din drama „Days of Our Lives”, a murit la vârsta de 89 de ani, după cum a anunțat chiar fiica lui.

„Ai fost unul dintre cei mai frumoși oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Sunt atât de recunoscătoare că te-ai înălțat la ceruri în pace și fără durere. Și pe 11/11 (n.n. - 11 noiembrie), nu în altă zi. Întotdeauna te-ai sincronizat perfect”, a scris Jennifer Aniston pe Instagram.

John Aniston și Jennifer Aniston FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

John Aniston a apărut în numeroase seriale TV și în aproape 3.000 de episoade din „Days of Our Lives”.

John Aniston, pe numele său real John Anastassakis, s-a născut pe insula grecească Creta, în 1933. A emigrat în SUA când avea 10 ani, iar familia și-a schimbat numele în Aniston, potrivit CNN.

Înainte de a deveni un star de telenovele, Aniston a făcut parte din Marina SUA și a apărut într-un musical.

A jucat în serialul „Love of Life” și apoi în „Search for Tomorrow”, dar a devenit faimos după ce a fost distribuit în „Days of Our Lives”, în 1985, unde l-a jucat pe Victor Kiriakis, un „bandit romantic”, cu mare trecere la femei. În total, Aniston a apărut în serial timp de 37 de ani.

Între timp, Aniston și-a deschis un restaurant în New York, a divorțat de prima sa soție, Nancy Dow, s-a căsătorit cu Sherry Rooney și s-a mutat la Los Angeles.

Aniston a fost surprins când fiica lui i-a spus că plănuia să devină actriță. Într-un interviu din 2019, Aniston a mărturisit: „I-am spus: „Nu vrei să fii în show business. Afacerea spectacolului pute. Le spun tuturor celor care vor să devină actori să aleagă altceva.”

Însă fiica lui nu l-a ascultat și a devenit una dintre cele mai faimoase actrițe din lume.

Editor : D.C.