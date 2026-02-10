Actorii trebuie să scrie zilnic rapoarte de activitate și să completeze foaia de prezență, conform noului proiect, care a fost elaborat în urma unor solicitări a Curții de Conturi. Însă această decizie a Ministerului Culturii de a evalua minuțios ce fac actorii în cele opt ore de program prevăzute în contract a stârnit nemulțumire în mai multe teatre din țară.. Actorii de la Teatrul Național din București au anunțat că vor protesta astăzi. Ei spun că decizia transformă activitatea artistică în muncă de birou și distruge creativitatea. Totodată, actorii de la Teatrul Național din Iași au reacționat la această situație. Consideră noile criterii de evaluare a activității lor drept jignitoare și spun că astfel le este pusă la îndoială onestitatea.

Artiștii cer o lege a teatrelor care să conțină criterii obiective de evaluare, criterii care să țină cont de specificul profesiei. Și UNITER a transmis un punct de vedere, precizând că o astfel de birocratizare excesivă a activității artistice nu a existat nici măcar în perioada comunistă.

Actor al TNB, Mihai Călin a explicat pentru Digi24 de ce aceste noi reguli nu pot fi aplicate în instituțiile de cultură.

„În primul rând, noi, până acum vreo 15 ani, eram pontați în sistemul de muncă nenormată. Adică nu există un un număr anumit de ore fix pe care să le lucrăm și este responsabilitatea, bineînțeles a direcției teatrului să gestioneze resursa umană, proiectele, verificarea proiectelor, a muncii, regizorul spectacolelor, regizorul tehnic care are grijă de reprezentații și așa mai departe. E un sistem intern al teatrului care trebuie și e necesar să fie responsabilizat. Apoi ne-au trecut pe această normă inegală. Acum există un pontaj la sectorul administrativ al teatrului în care suntem pontați practic într-o medie de 8h/zi, dar este o chestie pur și simplu formală. Acum ministerul a venit cu această măsură în care noi trebuie să facem fișe în fiecare zi sau săptămânal, dar pe fiecare zi, tabelul în care să scriem, al oră, ce facem, ce repetiții facem, ce facem la repetiții, obiectivele muncii, obstacolele întâmpinate în muncă, concluzii. Să ne analizăm munca din diverse puncte de vedere. Să scriem ce facem în timpul liber dacă învățăm textul în timpul liber, câte ore, câte ore mă duc la sală de sport ca să-mi mențin condiția fizică, câte ore mă duc la bibliotecă sau în alte părți ca să mă documentez, etc, etc. În fiecare zi, pe ore, norma fiind 160 de ore pe lună. Norma asta, în primul rând, este imposibil de atins. Imposibil pentru că nu poți să lucrezi în continuu la proiecte noi, să ai și spectacole seara, poate nu în fiecare zi, dar măcar de două-trei ori pe săptămână. Este imposibil fizic și mental”, a spus Mihai Călin.

„Nu știu ce urmărește ministrul Demeter, pentru că de câteva luni încoace el folosește o tactică politicianistă foarte veche, aceea de aruncat tot felul de petarde, de a crea diversiuni, după care vine, apare după două, trei, șapte zile și liniștește lumea și spune „stai liniștit, am rezolvat problema”. Și toată lumea spune vai, politicianul X ce bun este, ne-a rezolvat problema, dar pe care tot el a creat-o din nimic”.

Ministrul Demeter, actor și el

„El este și actor de la bază, dar să nu uităm că dumnealui, încă de la de 30 de ani încoace, este numai în funcții publice de demnitate, de la director de teatru la secretar de stat, consilier ministerial, director general minister. Opt ani de zile, cel puțin din 2005 încoace a lucrat în minister. E adevărat că știe realitățile. Nu știu ce se urmărește de fapt, pentru că finanțarea culturii oricum este penibilă. Dacă vor să facă o economie substanțială, între ghilimele, propun să elimine total bugetul Ministerului Culturii. Deci să nu mai existe Ministerul Culturii. Și atunci se va face o economie de 0,07% din PIB la buget. Ăsta e tot bugetul Ministerului Culturii”

„Eu cred că ajung să cred și eu ca o parte din colegii mei că de fapt se dorește eliminarea teatrelor de repertoriu. Adică teatru de stat este subvenționat în cea mai mare parte și vor să dovedească că de fapt, ceea ce e fals, foarte mulți actori nu fac nimic. Și atunci să eliminăm această risipă, să eliminăm teatrul de repertoriu, trupele de teatru și vom merge către nu știu, către privatizare, dar în momentul ăla va fi doar comerț și artă mai puțin”.

Actorul nu se pregătește pentru rol doar anumite ore pe zi, el nu este ca un contabil care, plecând de la serviciu, închide un dosar și uită de job.

„N-aș vrea să ne victimizăm acuma, dar să știți că dacă vedeți într-un troleibuz pe cineva care vorbește singur, chiar fără voce, doar așa, dând din buze, ori are probleme psihice, din păcate, ori este actor, ori amândouă, pentru că asta este o meserie vocațională. Suntem pasionați de ceea ce facem și majoritatea actorilor sunt preocupați de lucrul ăsta și acasă nu poți să creezi un rol doar la repetiții. Nu se poate”, explică Mihai Călin.

Editor : Sebastian Eduard