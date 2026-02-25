Live TV

Franța: Mii de actori denunță utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale în cinematografie. „O transformare profundă a profesiei”

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

4.000 de actori francezi avertizează asupra pericolelor reprezentate de utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale în cinematografie și acuză că vocile și imaginea le sunt clonate fără acordul lor. Ei denunță „un jaf sistematic inacceptabil” și solicită reglementări clare, scrie Le Parisien.

„Ne confruntăm cu o transformare profundă a profesiei noastre, începând cu apariția și dezvoltarea inteligenței artificiale. Acest instrument, valoros pentru unele profesii, este o hidră devoratoare pentru artiști ca noi”, scriu cei 4.000 de semnatari într-un mesaj publicat de Adami – organism de gestiune colectivă a drepturilor artiștilor interpreți.

Semnatarii denunță că se răspândește tot mai mult clonarea neautorizată a vocilor actorilor, și spun că „nu trece o săptămână fără ca un artist să tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește concurența brutală pe care inteligența artificială o reprezintă pentru munca sa”. Potrivit acestora, sute de artiști mai puțin cunoscuți, „care adesea nu își permit să refuze un contract, își cedează drepturile către inteligența artificială, în ciuda riscurilor la adresa imaginii și a viitorului lor”. 

De asemenea, actorii avertizează că „acest jaf nu este o fantezie. Se întâmplă aici și acum, sub ochii noștri. Este insuportabil”, și subliniază necesitatea unui cadru juridic clar pentru inteligența artificială, pentru ca acesta să poată coexista cu artiștii, dar respectând drepturile de autor.

Unul dintre cele mai afectate sectoare este cel al dublajului. La finalul lunii ianuarie, opt actori francezi specializați în dublaj au trimis notificări oficiale către două companii americane care, acuzând că le-au clonat vocile fără acordul lor.

De asemenea, au existat mai multe proteste din partea artiștilor la Paris. Aceștia au inițiat și o petiție, în care au solicitat “un dublaj realizat de oameni pentru oameni“. Petiția a strâns aproape 250 de mii de semnături.

Nemulțumirile legate utilizarea inteligenței artificiale în domeniu s-au amplificat după apariția unui fragment din filmul “Armor”, cu Sylvester Stallone, în care vocea lui Alain Dorval – actorul care îl dubla în mod tradițional pe Stallone – a fost recreată cu ajutorul inteligenței artificial, în condițiile în care Dorval a decedat în februarie 2024, ceea ce ridică serioase probleme de etică. 

Dezbaterea depășește granițele Franței. Marile studiouri din Hollywood au acuzat recent software-ul chinezesc Seedance 2.0 de încălcări masive ale drepturilor de autor, după ce un clip generat cu inteligența artificială, ce prezenta o confruntare fictivă între Tom Cruise și Brad Pitt, a devenit viral în mediul online.

