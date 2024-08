Al treilea film "Mamma Mia" este în pregătire. Producția ar putea conține piese ABBA inedite

"Mamma Mia" devine trilogie. Al treilea film al seriei este în pregătire, a dezvăluit, pentru The Hollywood Reporter, actriţa Christine Baranski care o interpretează pe Tanya, informează News.ro.

"Am fost la Londra cu (producătoarea) Judy Craymer (...) şi ea lucrează la Mamma Mia 3. Ea mi-a spus întreaga intrigă. Asta e tot ce pot spune în acest moment", a spus ea, înainte de a adăuga că este încrezătoare în proiect: "Judy Craymer reuşeşte întotdeauna să obţină ceea ce vrea. Datorită ei, al doilea film a fost realizat şi a fost un mare succes. Ea va reuşi să reunească întreaga distribuţie".

În 2020, Judy Craymer a declarat pentru Daily Mail despre dorinţa sa de a produce un al treilea film inspirat de celebrul musical bazat pe catalogul ABBA. La acea vreme, ea dorea să adauge melodii inedite ale trupei suedeze.

Explicând că pandemia a întârziat dezvoltarea filmului, ea a spus: "Cred că într-o zi va mai fi un film, pentru că am gândit totul ca pe o trilogie. Ştiu că Universal vrea să mă ocup de asta".

Primul film "Mamma Mia" a explorat relaţia dintre Sophie (Amanda Seyfried) şi mama ei Donna (Meryl Streep). Lansat în 2008, a câştigat 694,6 milioane de dolari la box office la nivel mondial. Continuarea sa, "Mamma Mia! Here We Go Again", face o paralelă între tinereţea Donnei în anii 1970 şi sarcina lui Sophie. Lansat în 2018, filmul a avut o cotă de box-office de aproape 400 de milioane de dolari.

Iată trailerele primelor două filme ale seriei

