Comedie de zile mari în producțiile lunii octombrie la Film Now

În luna octombrie, a doua săptămână este dedicată de Film Now împătimiților de comedii de acțiune.

Luni, 11 octombrie, de la ora 20:00, Film Now prezintă 30 Minutes or Less/ Ai 30 de minute sau bum. Producția este o comedie de acțiune despre doi bandiți urmăriți de poliție. Pentru a obține fondurile necesare unei dispariții eficiente din ochii autorităților, aceștia iau ostatic un băiat care livrează pizza, îi leagă o bombă de piept și-l trimit să jefuiască o bancă. În 30 de minute sau chiar mai puțin, acțiunea trebuie să se termine în favoarea acestora! Descoperă doar la Film Now dacă cei trei vor reuși să scape cu bine și vor obține banii necesari dispariției!

Joi, 14 octombrie, de la ora 20:00, Film Now difuzează Showtime/ Poliția în direct. Mitch Preston (Robert de Niro), un detectiv LAPD, nu vrea altceva decât să fie lăsat în pace să își facă treaba în același mod ca în ultimii 20 de ani. Ofițerul Trey Sellars (Eddie Murphy) are o cu totul altă poveste. În loc să fie polițist, el ar prefera să interpreteze unul la televiziune. Actor frustrat, acesta își petrece zilele arestând hoți de buzunare și nopțile îmbunătățindu-și interpretarea în fața unei oglinzi. Într-o noapte, Trey ia parte la o operațiune sub acoperire, stricându-i fără să vrea marea șansă a lui Mitch de a captura o bandă de traficanți de droguri. Câteva minute mai târziu, o echipă de la departamentul de știri al unei televiziuni dă buzna în toiul acțiunii, cu reflectoarele aprinse, stânjenind și mai mult încercările disperate ale lui Mitch de a prinde suspecții fugari. Acțiunea necugetată a lui Mitch îl aduce pe prima pagină a ziarelor, obținând statutul de celebritate media. Află doar la Film Now continuarea evenimentelor și dacă protagonistului îi va fi acordată șansa de a deveni celebru!

Ride Along 2/ Un polițist și trei sferturi se vede la Film Now duminică, 17 octombrie, de la ora 20:00. Pe măsură ce se apropie ziua nunții, Ben se îndreaptă spre Miami împreună cu viitorul său cumnat, James, pentru a captura un traficant de droguri care este furnizorul principal pentru dealerii din Atlanta. Având doar două zile la dispoziţie pentru a aduna dovezile necesare, Ben şi James se aliază cu Maya, o domnişoară detectiv frumoasă şi inteligentă din Miami. Ben este nerăbdător să se achite de obligaţiile de serviciu, sperând ca lucrurile să decurgă fără impedimente şi să se poată întoarce în Atlanta la timp pentru nuntă. Ce se întâmplă atunci când din cauza emoțiilor lucrurile scapă de sub control, descoperă doar la Film Now, într-o producție de comedie de zile mari!

Producțiile de comedie-acțiune ale lunii octombrie, dar și multe alte filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume, sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.