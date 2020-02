CTP: Regizorul filmului „Parasite” a reușit să creeze un sentiment inclasabil, un lucru foarte greu în artă

Criticul de film Cristian Tudor Popescu a declarat că lungmetrajul „Parasite”, care a luat premiul Oscar pentru cel mai bun film, a fost chiar preferatul lui. Regizorul sud-coreean Bong Joon-ho reușește să creeze un sentiment inclasabil, ceea ce este un lucru foarte greu de creat în artă, a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi24. Duminică noapte a avut loc, la Los Angeles, cea de-a 92-a ediție a premiilor Oscar , iar pentru prima data premiul pentru cel mai bun film a fost câștigat de un lungmetraj într-o limbă străină.

„Parasite” este un film sud-coreean care reușește să se adreseze Europei de Vest și Americii. E bazat pe o idee europeană, pe ideea transformării temporare a sclavilor în egalii stăpânilor lor sau chiar să ajungă ca sclavii să fie serviți de stăpânii lor. Este ideea vechii sărbători grecești ateniene, Cronia, idee preluata apoi de antichitatea romană, în sărbătoarea numită Saturnalia. Transpunerea ei cinematografică este de o originalitate remarcabilă. Modul în care cei din clasa de jos se insinuează în clasa stăpânilor ca niște paraziți este surprinzător, original și memorabil.

Apoi, în partea a doua a filmului, finalul în special, foarte violent cu scene sângeroase care m-au dus cu gândul la spectacole desfășurate de la sfârșitul secolului 19 până în anii `60, în Paris. Acolo se întâmplau astfel de lucruri pe scenă care duceau spectatorii până la vomă sau până la excitații sexuale, sentimente foarte puternice, create de ceea ce se întâmpla pe scenă, mult sânge, dezmembrări, decapitări. Acest lucru reușește Bong Joon-ho să îl creeze, un sentiment inclasabil.

Sentimentele sunt în general cunoscute - iubire, ură - ele sunt clar definite. E foarte greu să creezi în artă un sentiment inclasabil, or asta face Bong Joon-ho. Am sesizat acest sentiment inclasabil pentru că violența nu este violență pur si simplu acolo. Ea are un ecart mic, dar prezent în fiecare din acele scene violente, care oscilează între plâns, râs, cădere pe gânduri în fața unei drame sociale.

Performanța lui este internaționalitatea acestui film. Îl poate înțelege orice locuitor al planetei, chiar dacă nu are subtitrări.

Este foarte expresiv cinematografic. Imaginile vorbesc, sunt atât de expresive, încât aproape că nu lasă rest pentru dialog, pentru vorbe. Ar fi putut să fie un film mut, un film nevorbitor. Nu era nevoie să auzim ce spun personajele”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

Despre premiul pentru cel mai bun actor obținut de actorul Joaquin Phoenix, care l-a interpretat pe „Joker”, Cristian Tudor Popescu a declarat că se aștepta la acest deznodământ. „Este un rol făcut să ia premiul Oscar”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Cea de-a 92-a gală a premiilor Oscar s-a încheiat duminică noapte la Los Angeles cu o mare surpriză, care scrie, de altfel istorie: filmul sud-coreean „Parasite” a câștigat atât la categoria cel mai bun film, cât și la categoria cel mai bun film într-o limbă străină, iar regizorul Bong Joon-ho a luat OSCAR pentru regie, învingând nume mari din cinematografie.

