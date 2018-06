Din 18 iunie, Digi Film, canalul de filme al RCS & RDS, va avea o nouă identitate. După șapte ani sub același brand, el își asumă acum un nume care întrupează valorile spectacol, culoare, aventură, într-o lume în care totul se întâmplă acum: aventură, acum; emoţie, acum; film, acum.

Astfel, Digi Film devine Film Now, un canal TV care aduce publicului abonat mai mult spectacol, mai multă emoţie, mai mult dinamism într-o selectie de filme de calitate, 24 de ore din 24, neîntrerupte de pauze de publicitate.

Digi Film a pornit în februarie 2011, din dorința companiei RCS & RDS de a completa oferta modestă a canalelor de film prezente în România. De atunci, Digi Film a adus publicului producţii de vârf din cele mai diverse genuri cinematografice, de la cele mai noi titluri la filmele de cult ale fiecărui gen. Difuzând încă de la lansare titluri premiate, multe cu succes colosal la box office, Digi Film a devenit rapid unul dintre preferatele telespectatorilor Digi și ale cinefililor.

"Dacă ar fi să ne definim printr-o idee, probabil am vorbi despre acţiune sau adrenalină. Dar am promovat întotdeauna o combinaţie între fiorul adrenalinei şi senzaţia de confort şi relaxare a comediilor bune, şi am completat tabloul cu cea mai diversă paletă de genuri: thriller, science-fiction, istoric, horror, film romantic, animaţie, dramă etc. În luna iulie, filme ca “Ice Age”, “Paddington 2”, “Doctor Strange”, “Arrival”, “Escape Plan”, “Den of Thieves”, “Bastille Day” si multe altele vor face parte din oferta Film Now,” precizează Bogdan Chiriţoiu, manager canale tematice.

Digi Film / Film Now are ca target principal spectatorul urban între 18 și 65 de ani. Grila 24/24 urmărește structura demografică și tiparul ocupării forţei de muncă, precum și tiparul de consum al telespectatorilor români, oferind filme de aventură, acţiune, comedie sau familie în timpul zilelor de lucru, animaţii și filme pentru copii în dimineţile zilelor de weekend și în perioadele de sărbători, filme cu cast puternic și renume în zilele de weekend. În prime time sunt programate cele mai intense filme de acţiune, aventuri sau thriller, cele mai tari comedii, cele mai incitante drame psihologice sau de suspans. Noaptea se difuzează preponderent filme de acţiune, thriller sau horror, pentru amatorii de senzaţii tari.

Digi Film / Film Now colaborează cu cele mai puternice companii de distribuţie de film din întreaga lume, de la marile studiouri (Warner, Disney, NBC etc.) la companii independente din România sau din străinătate, pentru a asigura telespectatorilor săi acces la o selecţie pentru toate gusturile și exigenţele.

Digi Film devine ACUM Film Now!