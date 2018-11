Echipa Moromeții 2 vine duminică la emisiunea „Ca-n filme”

Echipa și protagoniștii celei mai așteptate producții românești a anului, „Moromeții 2”, vin duminică la Digi24, în emisiunea Ca-n filme. Spectatorii care au ratat întâlnirea cu actorii principali și regizorul la proiecția de gală a filmului, desfășurată săptămâna aceasta la Sala Palatului din Capitală , mai au o șansă să afle de la ei cele mai savuroase povești de pe platoul de filmare. Regizorul Stere Gulea, Vivi Drăgan Vasile, unul dintre cei mai apreciați directori de imagine din România, producătorul Tudor Giurgiu și actorii Andi Vasluianu, Dana Dogaru și Iosif Paștină sunt invitații Oanei Zamfir la o discuție despre provocarea recreării prin film a unei lumi dispărute.

Andi Vasluianu n-a prins ecranizarea primului volum al romanului lui Marin Preda la vremea ei. În 1988, atunci când povestea lui Ilie Moromete umplea sălile de cinematograf, avea doar 12 ani. Ecranizarea celui de-al doilea volum al romanului „ultimului țăran român” l-a vizat personal și i-a oferit oportunitatea să se alăture unei distribuții de excepție.

„M-am bucurat foarte tare că regizorul Stere Gulea s-a gândit la mine. Nu am dat probe pentru film. M-a chemat la un moment dat și am discutat despre personajul pe care ar trebui sa-l joc. Şi asta a fost tot. Lucrând la acest film însă, am fost foarte emoționat. Am învățat enorm din atitudinea lui Horațiu Mălăele (noul Ilie Moromete). Avea o partitură complicată și, când vezi că un mare actor e vulnerabil în ceea ce face pe platou, te bucuri, pentru că îți dai seama că încă mai caută, că e proaspăt și își pune probleme” spune Vasluianu.

Filmul „Moromeții 2” continuă povestea din volumul întâi al romanului lui Marin Preda, făcând un salt în timp, 30 de ani mai târziu. După război, viața familiei lui Moromete este reconfigurată. Noul regim politic propăvăduiește egalitatea și disprețuiește proprietatea individuală. Structura socială şi ritmul vieții din satele româneşti sunt reorganizate forțat. Pământul, până atunci lucrul cel mai de preț pentru țăranul român, devine un bun al statului. Valorile familiei tradiţionale sunt brusc pulverizate. „Cred că acest film este relevant şi pentru zilele noastre. Întâlnim azi la tot pasul un conflict între oamenii care privesc spre viitor și cei care vor să-și conserve privilegiile încălcând legea. Paradoxal, Moromeții 2 este mult mai actual azi decât dacă s-ar fi făcut acum zece, cinsprezece ani”, e de părere Tudor Giurgiu, producătorul filmului.

Duminică, la Digi24 la emisiunea Ca-n filme, de la 16:30, aflăm direct de la cei care au adus la viață pe marile ecrane una dintre capodoperele literaturii române ce a însemnat, pentru fiecare în parte, călătoria prin intermediul filmului într-o Românie de altădată.

