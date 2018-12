Filmele din 2018 recomandate de Barack Obama

Volumul „Becoming”, scris de Michele Obama, drama „Annihilation”, regizată de Alex Garland, şi piesa „Apeshit”, cântată de Beyonce şi Jay-Z, ocupă primul loc în listele de cărţi, filme şi melodii preferate de Barack Obama în 2018, scrie News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

Aşa cum obişnuieşte încă din perioada în care a fost preşedinte al Statelor Unite, Barack Obama a dezvăluit listele de cărţi, filme şi piese preferate în anul care se încheie.

„Cum 2018 se apropie de final, continui o tradiţie preferată a mea şi împărtăşesc listele de sfârşit de an. Îmi iau un răgaz şi reflectez asupra anului prin cărţile, filmele şi muzica pe care le-am găsit cele mai provocatoare, inspiratoare sau care mi-au plăcut pur şi simplu. În plus, am ocazia de a scoate în evidenţă autori talentaţi, artişti şi povestitori, unii cunoscuţi, alţii de care poate nu aţi auzit până acum”, a scris el într-un mesaj publicat pe Facebook.

Primele trei cărţi din lista lui sunt „Becoming”, de Michelle Obama („evident, preferata mea”), „An American Marriage”, de Tayari Jones, şi „Americanah”, de Chimamanda Ngozi Adichie.

Cât priveşte filmele, lui Obama i-au atras atenţia „Annihilation”, de Alex Garland, cu Natalie Portman şi Jennifer Jason Leigh în distribuţie, „Black Panther”, de Ryan Coogler, cu Chadwick Boseman în rol principal, şi „BlacKkKlansman” al lui Spike Lee.

Lista filmelor mai cuprinde producţii ca „The Death of Stalin”, de Armando Iannucci, „Roma”, de Alfonso Cuaron, şi „Shoplifters”, de Hirokazu Kore-eda.

Primele trei piese preferate de fostul preşedinte american în 2018 sunt: „Apeshit”, semnată The Carters (Beyonce şi Jay-Z), „Bad Bad News” a lui Leon Bridges, şi „Could’ve Been”, de H.E.R. (feat. Bryson Tiller).

În listă au mai fost incluse „Historia De Un Amor”, cântată de Tonina (feat. Javier Limón şi Tali Rubinstein), „Make Me Feel”, de Janelle Monáe, „Mary Don’t You Weep (Piano & A Microphone 1983 Version)”, de Prince, „Nina Cried Power”, de Hozier (feat. Mavis Staples), şi „Wow Freestyle”, de Jay Rock (feat. Kendrick Lamar).

El a adăugat un album al „uneia dintre cele mai mari cântăreţe de jazz din toate timpurile”, care a murit anul acesta: „The Great American Songbook”, de Nancy Wilson.

Etichete:

,

,

,

,