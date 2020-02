Premieră digitală națională: Serialul „Numele Trandafirului”, difuzat, în exclusivitate, pe platforma Digi Online

AMC va difuza în premieră exclusivă serialul foarte apreciat de critici, ”Numele Trandafirului”, din data de 6 martie 2020 , pe platforma online a operatorului DIGI | RCS&RDS, înainte de debutul la TV, pe AMC. Serialul, difuzat în premieră digital națională, va fi disponibil prima dată pentru utilizatorii înregistrați din România ai site-ului DIGI ONLINE, pe www.digionline.ro. AMC îl va difuza în premieră națională la TV, la o lună distanță, pe 6 aprilie, cu episoade duble în fiecare săptămână.

Înainte de lansarea națională a serialului, operatorul de cablu DIGI a lansat AMC în format HD în data de 20 februarie, făcând AMC HD disponibil pentru mult mai multe gospodării din România.

Bazat pe romanul cu același titlu al lui Umberto Eco, ”Numele Trandafirului” este pentru prima dată disponibil în România, sub forma unei premiere digitale, pentru utilizatorii înregistrați pe platforma DIGI ONLINE. Toate episoadele producției vor fi disponibile de la data de 6 martie 2020.

Serialul este o co-producție italo-franco-germană, având 8 episoade a câte 52 de minute. Regia este semnată de Giacomo Battiato, urmărind romanul cu același nume al lui Umberto Eco, ce a înregistrat vânzări în peste 50 milioane de exemplare. Acțiunea din ”Numele Trandafirului” este plasată în nordul Italiei, în anul 1327. Părintele franciscan William din Baskerville (John Turturro), urmat de tânărul novice Adso din Melk (Damian Hardung), ajung la o mânăstire izolată din Alpi pentru a participa la o dispută privind sărăcia, între reprezentanții Ordinului Franciscan și papalitate, la Avignon. La sosirea în abație, cei doi sunt implicați într-un lanț de decese misterioase; în timp ce William și Adso anchetează și caută criminalul, sunt ei înșiși vânați de inchizitorul lipsit de milă, Bernardo Gui (Rupert Everett), care îi persecută pe cei ce îl critică pe Papă. De fapt, obiectivul său este să termine Ordinul Franciscan de unul singur și, astfel, William din Baskerville este în topul listei sale...

”Numele Trandafirului” a primit Globul de Aur pentru cel mai bun serial de televiziune în anul 2019, în Italia. Este regizat de Giacomo Battiato și îi are în distribuție pe John Turturro, câștigător al premiului Emmy (Transformers, The Night of, Quiz Show), Rupert Everett (My Best Friend’s Wedding) și Damian Hardung (Red Band Society).

”Numele Trandafirului” a folosit ca sursă, pe lângă romanul bestseller, și filmul din 1986 cu același nume, în regia lui Jean-Jacques Annaud, avându-i în rolurile principale pe Sean Connery, în rolul lui William din Baskerville și pe Christian Slater, în cel al lui Adso din Melk. AMC va aduce filmul fanilor din România ca premieră națională, mai târziu în acest an.

În prezent, AMC HD este disponibil la Orange, UPC România și, de curând, și pentru abonații DIGI.