Timothee Chalamet a luat lecții de canto de la un antrenor vocal celebru, pentru rolul din filmul „Wonka”

Timothee Chalamet a luat lecții de canto de la un antrenor vocal de top, care le-a dat lecții unor cântăreți celebrii, printre care se numără și Ariana Grande și John Legend, pentru rolul cu care calcă pe urmele lui Gene Wilder și Johnny Depp, „Willy Wonka”, în filmul care spune povestea faimosului personaj al lui Roald Dahl, transmite Reuters.

În muzicalul „Wonka”, actorul care a cunoscut celebritatea cu rolurile din „Dune” și „Call Me by Your Name” joacă o versiune mai tânără a inventatorului iubitor de ciocolată.

„(A fost) înfricoșător pentru că este un personaj iubit, iar oamenii sunt foarte protectori față de personajele pe care le iubesc și sunt sceptici cu privire la remake-urile de la Hollywood. Dar cred că am făcut o treabă grozavă. Sunt foarte mulțumit de film”, a declarat Chalamet la premiera mondială a filmului „Wonka”, ce a avut loc la Royal Festival Hall din Londra, marți.

Timothée Chalamet la premiera filmului „Wonka”. Sursa foto: Profimedia Images

Tânărul actor de 27 de ani a spus că a lucrat cu Eric Vetro, antrenorul vocal al cântăreților precum Ariana Grande, John Legend și Katy Perry.

„Multă pregătire, multe lecții de canto cu Eric Vetro în LA, multă muncă”, a spus el despre pregătirea sa pentru numerele muzicale ale filmului.

În „Wonka” personajul cu outfit-ul celebru, pălărie și jachetă lungă, aterizează într-un oraș fictiv, după câțiva ani petrecuți pe mare. Orașul găzduiește cei mai buni producători de ciocolată din lume, iar Wonka, de asemenea, speră să-și deschidă propriul magazin. În timp ce își urmărește visul și se împotrivește unui puternic cartel de ciocolată, se împrietenește cu o tânără orfană și cu o creatură mică și curioasă cu piele portocalie și păr verde - un Oompa Loompa, interpretat de Hugh Grant.

Filmul este co-scris și regizat de regizorul filmului „Paddington”, Paul King.

„Am vrut să facem un film care să fie un companion al filmului lui Gene Wilder, care, evident, are aceste cântece clasice legendare”, a spus King.

„Există o mulțime de indicii pe care Roald Dahl le-a lăsat cu privire la ceea ce a făcut Willy înainte de „Charlie și fabrica de ciocolată”, așa că suntem încrezători, dacă am reușit măcar să înțelegem și urmăm acele indicii, atunci am putea spune că am făcut ceva de care Roald Dahl ar fi mândru”, a adăugat Simon Farnaby, care a scris scenariul împreună cu King.

„Wonka” va apărea în cinematografe la nivel global în luna decembrie.

Editor : M.I.