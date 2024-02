„Dune: Part Two” a avut premiera mondială la Londra joi seară. Continuarea blockbusterului SF din 2021 era mult așteptată. Actrițele au avut ținute elegante, inspirate din lumea Dune, dar cei care au furat toate privirile au fost Timothée Chalamet și Zendaya, care a îmbrăcat un costum-armură.

Filmul abordează probleme perfect valabile și azi: politica, religia, mediul și lupta pentru resurse. În România, „Dune: Part Two” va apărea în cinematografe la începutul lunii martie.

Mulțimi uriașe de fani adoratori au stat ore întregi la coadă pentru a-i vedea pe Timothée Chalamet și Zendaya. Ea a făcut senzație când, în cele din urmă, a apărut în costumul metalic.

Warner Bros. Pictures & Legendary Present The World Premiere Of "Dune: Part Two" Deschide galeria foto

Inițial, filmul ar fi trebuit să aibă premiera în toamna anului trecut, însă data lansării a fost amânată din cauza grevelor actorilor și scenariștilor de la Hollywood, care a afectat mai multe producții.

Regizorul Denis Villeneuve a spus pentru BBC News că a fost o ușurare enormă să vadă, în sfârșit, lansarea filmului, dar că își va „mușca unghiile” până când va ajunge efectiv în cinematografe, luna viitoare.

Filmul epic SF se bazează pe romanul Dune de Frank Herbert, care a fost lansat în 1965 și a câștigat numeroase premii. Urmărește călătoria lui Paul Atreides (Timothée Chalamet), alături de Chani (Zendaya) și oamenii din deșertul Fremen care se confruntă cu o uriașă armată inamică. Personajul lui Chalamet învață modul lor special de a supraviețui pe planeta aridă, în timp ce caută o modalitate de a se răzbuna pe cei care i-au distrus familia.

Pe covorul roșu, Timothée Chalamet a spus că speră că va urma „Dune: Part Three”.

Filmul poate fi destul de confuz pentru cei care nu sunt familiarizați cu cărțile. Este plin de profeții mistice, viermi giganți și diverse grupări aflate în război.

Chiar dacă filmul a fost extrem de așteptat, mulți dintre fanii care a venit noi seară la evenimentul in Leicester Square, scopul a fost acela de a-i vedea pe Timothée Chalamet și Zandaya. „Sunt foarte încântată să-l văd pe Timothée Chalamet. Îl iubesc”, a declarat pentru BBC o tânără care ținea în mâini un Chalamet din carton. Zendaya a avut, la rândul ei, mulți admiratori.

Chalamet, 28 de ani, a devenit celebru în 2017, când a fost cel mai tânăr nominalizat la Oscar la categoria cel mai bun actor pentru rolul din „Call Me By Your Name”. De atunci, a devenit preferatul generațiilor tinere.

Zendaya, de 27 de ani, este o fashion icon și a obținut roluri principale în „Spiderman”, alături de iubitul ei Tom Holland, și în „Dune: Part One”.

Au fost o mulțime de urale și pentru Austin Butler, venit la premieră cu iubita lui Kaia Gerber. Cel mai cunoscut pentru interpretarea lui Elvis Presley, în filmul lui Baz Luhrmann „Elvis” din 2022, Butler și-a făcut debutul în Dune, în rolul lui Feyd-Rautha. Florence Pugh, care a jucat în Oppenheimer Pugh, este, de asemenea, în Dune, interpretând personajul Prințesa Irulan.

Distribuția îi mai include pe vedeta din „Mission Impossible” Rebecca Ferguson, care joacă rolul mamei lui Paul Atreides, și Josh Brolin, în rolul generalului Gurney Halleck. Christopher Walken, care îl interpretează pe împăratul Shaddam, este și el unul din starurile din distribuție, însă nu a participat la premiera din Londra.

Așteptări mari pentru „Dune: Part Two”

Așteptările pentru a doua parte a filmului sunt uriașe, după succesul imens înregistrat de prima.

„Dune: Part One”, care a fost lansat în octombrie 2021, a strâns zece nominalizări la Oscar, inclusiv cel mai bun film, și a câștigat apoi șase premii.

A fost, de asemenea, un succes de box office, câștigând peste 400 de milioane de dolari în toată lumea.

