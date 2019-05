Ashton Kutcher, în instanță. O tânără cu care și-a dat întâlnire a fost descoperită moartă în casă

Actorul Ashton Kutcher a declarat miercuri în faţa unei instanţe din Los Angeles că a fost foarte speriat după ce a aflat că o tânără cu care îşi dăduse întâlnire în 2001 şi la casa căreia sosise pentru a o lua la o petrecere a fost descoperită moartă, informează Reuters, scrie Agerpres.



Fostul star din "Two and a Half Men" ("Doi bărbaţi şi jumătate") este martor în procesul în care un bărbat, supranumit "The Hollywood Ripper", este acuzat de asasinarea a trei tinere.



Kutcher a povestit că a ajuns la bungaloul din Hollywood al studentei la design Ashley Ellerin în noaptea de 22 februarie 2001, după ce vorbise la telefon cu aceasta pentru a stabili detaliile întâlnirii, a indicat City News Service.



Kutcher a povestit că a sosit la locuinţa acesteia după două ore şi a găsit luminile aprinse şi uşa încuiată. Uitându-se pe fereastră, Kutcher susţine că a sesizat ceva ce semăna cu "un vin roşu vărsat pe covor", însă nu a făcut o conexiune. "M-am gândit că am dat-o în bară pentru că am apărut târziu şi am presupus că Ellerin a plecat cu un prieten", a declarat el, citat de City News Service.



Tănăra, în vârstă de 22 de ani, a fost găsită moartă la domiciliu în dimineaţa următoare de către o colegă cameră, după ce fusese înjunghiată de 47 de ori, au indicat procurorii.



Kutcher, în prezent în vârstă 41 de ani, a povestit că atunci când a aflat ce s-a întâmplat cu Ellerin a vorbit cu poliţia şi a fost "extrem de speriat" pentru că ştia că amprentele sale erau pe uşa din faţă a casei.



În prezent, Michael Gargiulo este judecat la Curtea Supremă din Los Angeles pentru asasinarea a trei femei şi tentativă de ucidere a unei a patra persoane.



Gargiulo, în vârstă de 43 de ani, a fost arestat în 2008. El a pledat nevinovat.



În 2001, Kutcher începuse să se afirme în lumea filmului în calitate de vedetă a serialului de comedie "That '70s Show". Zece ani mai târziu, el a fost distribuit în comedia de succes "Two and a Half Men".



În 2005, Kutcher s-a căsătorit cu actriţa Demi Moore, de care a divorţat în 2013. Ulterior, actorul şi-a unit destinele cu Mila Kunis, pe care a cunoscut-o pe platourile de filmare de la "That '70s Show". Cei doi au împreună doi copii.