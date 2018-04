De la o întâlnire "aranjată", la nuntă regală. Cum a cerut-o în căsătorie Prințul Harry pe Meghan

Prinţul Harry şi Meghan Markle, care spun că s-au îndrăgostit "la prima vedere", au simţit amândoi că prima lor întâlnire, aranjată de o prietenă comună, urma să îi ducă spre o relaţie serioasă, care urmează să fie celebrată în luna mai printr-o nuntă regală.

Foto: Gulliver/Getty Images



Prima întâlnire a lor a fost organizată de o prietenă comună cu ocazia unui sejur petrecut de actriţa americană la Londra în iulie 2016. Între Meghan, pe atunci în vârstă de 34 de ani, divorţată de trei ani, şi prinţul Harry, ce avea 31 de ani şi mai multe eşecuri sentimentale la activ, atracţia a fost imediată.



"Totul era perfect, pur şi simplu", a povestit prinţul Harry într-un interviu acordat pentru BBC la sfârşitul lunii noiembrie din 2017, la scurt timp după ce cuplul şi-a anunţat logodna. Cu toate acestea, prinţul Harry nu auzise niciodată vorbindu-se până atunci despre Meghan Markle şi nici nu urmărise serialul "Suits", în care Meghan Markle interpreta rolul unei juriste talentate.



"Am fost surprins agreabil când am intrat într-o cameră şi am văzut-o", a spus prinţul Harry, citat de Agerpres. "Va trebui să fiu la înălţime", a adăugat prinţul britanic, mărturisind gândul pe care l-a avut în momentul în care a văzut-o pe actriţa americană.



La rândul ei, Meghan Markle cunoştea puţine lucruri despre Harry şi a întrebat-o pe prietena lor comună doar dacă prinţul este "o persoană amabilă".



"Pentru el, la fel ca şi pentru mine, a fost ceva cu adevărat învigorător. Tot ce cunosc despre el, de la el am aflat", a declarat fosta actriţă americană.



Camping în Botswana



La sfârşitul acelei întâlniri, în timpul căreia cei doi tineri au discutat în principal despre angajamentele lor în diverse cauze caritabile, Meghan şi Harry au stabilit să se întâlnească din nou în ziua următoare.



Şi, după câteva săptămâni, Harry a convins-o pe Meghan să îl însoţească într-o vizită de cinci zile - cu cortul - în Botswana. "A fost un mare salt înainte" (în relaţia lor, n.r.), a recunoscut prinţul.



"Eram cu adevărat siguri, era crucial pentru mine să mă asigur că aveam o şansă să ne cunoaştem mai bine", a adăugat el.



Apoi, deşi Meghan a continuat, într-o primă fază, să participe la filmările pentru serialul "Suits", ce aveau loc în Toronto, cuplul nu a mai rămas separat pentru perioade mai lungi de două săptămâni.



Timp de cinci sau şase luni, cei doi au reuşit să îşi păstreze idila în secret.



Potrivit declaraţiilor lui Harry, membrii familiei regale britanice, inclusiv regina Elisabeta a II-a şi soţul ei, prinţul Philip, dar şi tatăl lui - prinţul Charles - şi fratele lui - prinţul William - şi soţia acestuia - ducesa Kate - s-au arătat extrem de favorabili faţă de noua lui relaţie.



El a mai spus că a avut cu Meghan o conversaţie foarte francă despre consecinţele pe care le-ar putea avea asupra ei faptul că va intra în familia regală britanică şi a dezvăluit că a simţit "o uriaşă uşurare" atunci când a constatat că iubita lui accepta cu uşurinţă responsabilitatea - şi presiunea - generată de acest aspect.



Confruntat cu o serie de zvonuri, prinţul Harry a oficializat relaţia sa cu Meghan Markle în noiembrie 2016 prin intermediul unui comunicat de presă în care a denunţat "hărţuirea" şi cuvintele rasiste adresate actriţei Meghan Markle.



"Nu este normal ca domnişoara Markle să fie supusă unei astfel de furtuni mediatice după o relaţie de câteva luni", a declarat Jason Knauf, ofiţerul de presă al prinţului britanic, într-un comunicat despre care a spus el însuşi că era "neobişnuit".



Un an mai târziu, Harry a cerut-o pe Meghan în căsătorie în timpul unei petreceri organizate într-o casă de oaspeţi în care cuplul se mutase, aflată în parcul Palatului Kensington din Londra.



"A fost adorabil, natural şi foarte romantic. S-a aşezat într-un genunchi", a relatat actriţa, care a spus tradiţionalul "da" înainte ca Harry să îşi termina fraza prin care o cerea în căsătorie.



Un cuplu care va conta



Cuplul şi-a anunţat în mod public logodna pe 27 noiembrie 2017. Apoi, Meghan a fost rapid integrată în familia regală, făcându-şi prima apariţie oficială alături de aceasta pe 1 decembrie, însoţită de Harry, şi petrecând apoi sărbătorile de Crăciun alături de familia prinţului.



Căsătoria lor, programată pe 19 mai la Castelul Windsor, va confirma statul lor de cuplu care contează cu adevărat în cadrul unei familii regale moderne.



În anii care vor urma, Harry şi Meghan vor face într-adevăr parte dintr-un nucleu dur din centrul monarhiei britanice, bazat pe familia prinţului Charles, moştenitorul tronului, în contextul în care regina Elisabeta a II-a, care va împlini vârsta de 92 de ani pe 21 aprilie, îşi reduce treptat numărul de angajamente publice la care participă.



Tânărul cuplu, care şi-a anunţat dorinţa de a-şi mări familia, doreşte, de asemenea, să dezvolte şi alte angajamente regale oficiale în beneficiul unor cauze care merită apărate. Prinţul Harry a sugerat că ar putea să se implice alături de viitoarea sa soţie în programele de susţinere a tinerilor din Commonwealth.



"Suntem amândoi pasionaţi de ideea de îmbunătăţi lucrurile", a spus prinţul Harry.