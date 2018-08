VIDEO. Fanii Arethei Franklin, furioși după discursul Madonnei de la premiile MTV

Prestaţie criticată pentru Madonna la premiile MTV. Celebra artistă a fost chemată să îi aducă un omagiu Arethei Franklin, însă discursul ales nu a fost cel mai potrivit, consideră criticii. Şi asta pentru că Madonna a vorbit mai mult despre ea.

„După ani în care m-am zbătut fără un ban în buzunar, m-am decis să merg la audiţii pentru un musical. Din fericire, unul dintre albumele mele favorite era Lady Soul de Aretha Franklin. Am exclamat: You Make Me Feel. Nu ştiam cine sunt, nu ştiam ce să spun. Nu ştiu ce mi-a venit. Pur şi simplu am venit spre marginea scenei şi am început să cânt. Ea m-a călăuzit spre ceea ce sunt azi şi ştiu că i-a influenţat pe mulţi dintre cei care sunt în această încăpere. Vreau să îţi mulţumesc Aretha pentru că ne-ai dat forţă. Respect. Trăiască regina!” a povestit Madonna.

În cele 10 minute cât a durat momentul, cea supranumită regina muzicii pop a pronunțat numai de 4 ori numele Aretha Franklin, cea căreia trebuia să îi aducă un omagiu. În schimb, a povestit în detaliu începuturile carierei ei, iar fanii celei considerate regina muzicii soul au taxat-o imediat. Ei sunt furioşi pe discursul ales de Madonna, dar şi pe organizatori cărora le reproşează alegerea făcută.

Aretha Franklin a murit joia trecută. Avea 76 de ani, dintre care 63 de carieră, timp în care a câstigat 18 premii Grammy. Aretha Franklin a fost prima femeie inclusă în Rock And Roll Hall of Fame.

