FOTO. Imaginea de la SAG Awards 2020 cu Brad Pitt și Jennifer Aniston care a devenit virală. Cum au fost surprinși cei doi

Brad Pitt și Jennifer Aniston se numără printre câștigătorii SAG Awards, gală care a avut loc duminică seară, și au oferit fanilor imaginile pe care le așteptau de ani.

Brad Pitt și Jennifer Aniston au fost fotografiați împreună, zâmbind și glumind. Însă, punctul culminant a fost când Brad i-a prins mâna actriței, momentul fiind capturat de fotografi. În doar câteva ore, imaginea s-a viralizat pe rețelele de socializare, fiind preluată de mii de fani din întreaga lume.

Momentul a adus speranță fanilor care visează de ani la o reuniune a cuplului, iar celor nostalgici le-a amintit de un moment asemănător de la Globurile de Aur din 2002, când cei doi formau un cuplu.

Cea de-a 26-a ediție a premiilor Sindicatului actorilor americani a avut loc duminică noapte, la Shrine Auditorium, din Los Angeles.

SAG Awards este una dintre cele mai urmărite gale din sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood, care culminează cu ceremonia Oscar, întrucât actorii alcătuiesc una dintre cele mai mari categorii din rândul membrilor cu drept de vot din Academia de film americană. Câștigătorii premiilor SAG-AFTRA sunt aleși de cei circa 160.000 de membri ai sindicatului. Din acest motiv, nominalizaţii SAG Awards vor primi multe voturi de la membrii Academiei de film americane, organizaţia care înmânează premiile Oscar.

Premiile SAG pot oferi o idee despre actorii favoriţi în cursa pentru premiile Oscar- cu o rată de succes de 50%-, acordate de Academia de film americană anul acesta pe 9 februarie.

"Parasite", de Bong Joon-Ho, este un basm modern despre inegalitățile sociale din Coreea de Sud. Șomeri, membrii familiei Ki-taek arată un interes deosebit pentru bogata familie Park, până când într-o zi existențele lor se împletesc. Acesta este începutul unui șir de întâmplări imprevizibile care converg "într-un film genial, captivant și care refuză categoriile", conform IndieWire. Drama "Parasite", de Bong Joon-Ho, a fost recompensată cu Palme d'Or la ediția de anul trecut a Festivalului de la Cannes. Recent, lungmetrajul sud-coreean, nominalizat la şase premii Oscar, a primit Globul de Aur pentru cel mai bun film străin, iar Bong Joon Ho, trofeul Critics' Choice pentru regie.

Anul acesta, premiile SAG pentru cei mai buni actori le-au revenit lui Joaquin Phoenix, pentru rolul din "Joker", și Renee Zellweger, pentru interpretarea din "Judy". Ambii au fost premiați în acest sezon și cu câte un Glob de Aur.

De asemenea, premiile Sindicatului actorilor americani pentru cele mai bune roluri secundare le-au revenit Laurei Dern ("Marriage Story"), respectiv lui Brad Pitt ("Once upon a time... in Hollywood"), ambii recompensaţi pentru interpretarea lor și cu câte un Glob de Aur.

În categoriile dedicate televiziunii, au fost premiați Sam Rockwell şi Michelle Williams ("Fosse/ Verdon"), desemnați cei mai buni actori într-o miniserie.

Totodată, producția "The Crown" a primit premiul pentru cea mai bună distribuție într-un serial dramă, în timp ce "The Marvelous Mrs. Maisel" a primit premiul pentru cea mai bună distribuție într-un serial de comedie.

Peter Dinklage ("Game of Thrones") și Jennifer Aniston ("The Morning Show") au primit premiile SAG pentru cele mai bune roluri principale într-un serial dramă, iar Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel") și Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") au primit trofeele pentru cei mai buni actori într-un serial de comedie.

Totodată au fost premiate echipele de cascadori din filmul "Avengers: Endgame" şi serialul "Game of Thrones".

Robert de Niro, recompensat cu două trofee Oscar, a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Sindicatului actorilor americani (Screen Actors Guild).

Anul trecut, lungmetrajul "Black Panther", de Ryan Coogler, a fost marele câştigător la gala Sindicatului actorilor americani, unde a primit trofeul pentru cea mai bună distribuţie.

