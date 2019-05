Jason Momoa era prea sărac ca să zboare spre casă, la filmarea Game of Thrones

Actorul Jason Momoa a distribuit pe Instagram o fotografie realizată în timpul filmărilor la primul sezon din seria „Game Of Thrones” (GOT) şi le-a povestit fanilor săi că la acea vreme era „prea falit ca să zboare spre casă”, relatează marţi Press Association.

Vedeta din „Aquaman” este în prezent un actor celebru de la Hollywood, însă în 2011, când interpreta personajul Khal Drogo în seria epico-fantastică produsă de HBO, era mai puţin cunoscut, potrivit Agerpres.



Momoa, în vârstă de 39 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie în care apare stând culcat în partea din spate a unei camionete în timpul unei pauze de filmări la GOT, în Irlanda de Nord.



El a povestit că atât el cât şi prietenul său cel mai bun, Brian Andrew Mendoza, nu îşi permiteau să zboare înapoi în Statele Unite aşa că au închiriat o camionetă şi au condus prin Irlanda.



„În timp ce filmam GOT am avut o scurtă pauză. Eram prea faliţi pentru a zbura acasă, aşa că am închiriat o camionetă în Belfast şi am condus în jurul frumoasei şi uimitoarei Irlande în căutarea celei mai bune halbe de Guinness. S-a dovedit că e perfectă oriunde”, a scris Momoa.



„Atât de multe povestiri şi oameni minunaţi. Preţuiesc acele vremuri. Au fost momentele cele mai simple, pe care mi le amintesc cel mai bine. Încă mi-e dor de familia mea. A fost un drum lung şi simt că mă aflu abia la început”, a completat vedeta.



Jason Momoa, născut în Hawaii şi căsătorit cu actriţa Lisa Bonet, a jucat în primul sezon din GOT.