Tina Turner, dezvăluiri despre lupta cumplită cu atacul cerebral și cancerul

Tina Turner dezvăluie în autobiografia „My Love Story”, care urmează să fie lansată pe 15 octombrie, că a fost diagnosticată cu cancer, iar pentru că a renunţat la tratamentul tradiţional în favoarea unuia homeopatic, starea ei s-a înrăutăţit, fiind nevoită să facă un transplant de rinichi, pe care i l-a oferit soţul ei, scrie News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

În 1985, după aproape un deceniu de când îl părăsise pe Ike Turner, l-a întâlnit pe Erwin Bach. Cu 16 ani mai tânăr decât ea, cei doi s-au simţit imediat atraşi unul de celălalt.

„Eram cam obraznică pe vremea aceea”, scrie Tina Turner, citată de revista People. „Într-o noapte, mi-am spus: îl voi întreba. M-am uitat la el - atât de arătos în cămaşa lui Lacoste, cu blugi şi mocasini fără şosete - şi am şoptit: «Erwin, când vii în America, vreau să faci dragoste cu mine». M-a privit de parcă nu putea crede ce a auzit. Nici eu nu puteam să cred ce am spus”.

În ciuda statutului ei de superstar, Tina recunoaşte că deseori a avut probleme cu încrederea în sine când nu se afla în lumina reflectoarelor.

„Nu am fost niciodată una dintre acele femei care trebuiau să facă sex indiferent. Am făcut pauză şi un an, să fiu sinceră. Am fost mereu neliniştită atunci când am început o relaţie. Dacă ar fi fost dezamăgit de adevărata eu?”.

Până la începutul anilor 1990, cei doi au locuit în Koln (Germania), înainte ca Bach să fie nevoit de munca lui să se mute în Elveţia, unde trăiesc în prezent.

Deşi ea a refuzat prima propunere, s-au căsătorit în 2013, după o relaţie de mai mult de 26 de ani.

Turner a suferit un atac cerebral la 3 săptămâni după nuntă. Fără să îşi dea seama de gravitatea stării sale, a încercat să plece din cabinetul doctorului.

„Atunci am descoperit că nu mă puteam ţine pe picioare. Mi-era prea ruşine să cer ajutor. Picioare şi muşchi de oţel de la dans, dar nu aveam puterea să mă ridic. Terifiată, m-am târât până la o canapea, tot timpul gândindu-mă că nu mi-o pot imagina pe Tina Turner paralizată. M-am îndoit că aş mai fi putut purta vreodată tocuri, să nu mai vorbim despre dansat cu ele”.

A învăţat din nou să meargă, însă după 3 ani s-a lovit de o nouă problemă. În 2016, a fost diagnosticată cu cancer intestinal.

„Erwin a emanat mereu încredere, optimism şi joie de vivre. Cu ajutorul lui, am încercat să rămân calmă”, povesteşte ea.

Din cauza efectelor secundare date de tratamentul tradiţional, Tina Turner a ales remediile homeopatice. Acest lucru a dus la înrăutăţirea stării sale, iar la scurt timp rinichii au cedat aproape complet.

„Consecinţa ignoranţei mele a ajuns să provoace o problemă de viaţă şi de moarte. În acel moment de învinovăţire, am aflat ceva minunat despre Erwin. Nu mi-a reproşat niciodată că am greşit. În schimb, a fost loial, blând şi înţelegător şi hotărât să mă ajute să trec prin asta în viaţă”.

El, care a ignorat mereu zvonurile şi comentariile răutăcioase făcute la adresa relaţiei lor, s-a oferit să îi doneze un rinichi.

Nu a fost o tranzacţie, spune Tina Turner.

Operaţia a avut loc în 2017 şi a fost în mare parte un succes, deşi corpul ei încearcă să respingă noul organ. Simptomele - precum ameţeală, neatenţie, nelinişte - reprezintă provocări, dar, cu Bach alături, Tina Turner continuă să persevereze.

„Am trăit un mariaj groaznic care aproape m-a distrus, dar am mers mai departe. Ştiu că aventura mea medicală este departe de a se încheia, dar sunt încă aici - suntem încă aici, mai apropiaţi decât ne-am fi imaginat vreodată. Privesc în urmă şi înţeleg de ce karma mea a fost aşa cum a fost. Binele a venit din rău. Şi nu am fost niciodată atât de fericită cum sunt azi”.

Anna Mae Bullock s-a născut pe 26 noiembrie 1939, în Nutbush, statul Tennessee. Şi-a luat ca nume de scenă Tina Turner. Ea deţine recordul Guinness ca artist solo cu cele mai multe bilete de concert vândute vreodată. Şi-a început cariera în anii 1960, devenind cunoscută ca parte a duo-ului Ike & Tina. A debutat solo în 1977. A colaborat cu nume precum The Rolling Stones, David Bowie, Rod Stewart şi Cher, iar discografia sa cuprinde nouă albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Între cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără „Nutbush City Limits", prima pe care a scris-o, „River Deep - Mountain High", „Private Dancer”, „What You Get Is What You See”, „Steamy Windows", „The Best”, „I Don't Wanna Lose You" şi „Golden Eye”.

A fost recompensată cu 8 premii Grammy, iar în 1991 a fost inclusă în Rock and Roll Hall Of Fame. Piesa „River Deep - Mountain High" a fost inclusă în Grammy Hall of Fame, în 1999. Viaţa Tinei Turner a fost ecranizată în 1993, sub numele „What's Love Got to Do With It”, rolul artistei fiind interpretat de Angela Bassett.

Etichete:

,

,