La Utv, Liza’s Vlog Adventure Edition

Liza’s Vlog Adventure Edition revine vineri seara la Utv, de la ora 20:00, cu un nou sezon de călătorii fabuloase și experiențe de pus pe “bucket list”, petrecut în patru dintre cele mai atractive destinații din Asia: Thailanda, Malaezia, Indonezia și Singapore.

Processed with VSCO with u4 preset

Cunoaștem chipul ascuns al fermecătorului Bali, cea mai căutată destinație actuală, și vizităm două dintre cele mai stranii piețe ale lumii - una care se mută după mersul trenurilor și alta plutitoare. Aflăm motivele pentru care misterioasa și superba plajă pe care a fost filmat “The beach”, cu Leonardo di Caprio, nu e deschisă turiștilor. Locația de filmare a poveștii despre imposibilitatea unui paradis terestru are o istorie reală nu prea diferită de cea din film.

“Revelionul l-am petrecut pe Phi Phi Islands, ca europenii. Stațiunea este super turistică și nu are nicio legătură cu asiaticii. Am vizitat într-una dintre zile plaja Maya Bay, locul în care s-a filmat The Beach. Am văzut-o din larg, de la vreo 100 - 200 de metri distanță, unde, evident, mai erau încă vreo 50 de bărci cu turiști. Plaja este într-adevăr mirifică, însă dacă cineva m-ar pune să aleg, le-aș alege pe cele din Costa Rica sau Panama. Și pentru că sunt mult mai curate,” povestește Liza Sabău. Vineri seară, la Utv, Liza și Valentin Avramoni, ghidul ei, ne-au dus într-o călătorie care ne arată lumea orientală exact așa cum e ea - o nesfârșită pendulare între agonie și extaz. Călătorim din aglomerația binecunoscută de pe Khao San Road, din Bangkok, până în sălbăticia din Indonezia. Dacă Liza’s Vlog vineri seara, o puteți vedea și sâmbăta de la ora 15:00, duminica de la ora 10:00 sau marțea de la ora 21:00.

Liza Sabău are o experiență de doisprezece ani în televiziune și face parte din echipa Utv din 2014. În primii ani la Utv Liza a fost VJ-ul emisiunii Fresh Tracks care a adus telespectatorilor Utv cele mai proaspete videoclipuri ale industriei muzicale. Din 2018, călătorește cu Liza’s vlog - Adventure edition, destinația perfectă pentru cei care-și doresc să ajungă în cele mai exotice locuri din lume.

Televiziunea Utv este parte a grupului Digi | RCS & RDS. Grupul Digi mai deține deține primul post TV Ultra HD - Digi 4K, televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, și 4, postul de filme (pay-tv) Film Now, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, televiziunile de muzică Music Channel, Hit Music și, posturile de radio Pro FM, Digi FM, Dance Fm și Chill FM.

Etichete:

,

,