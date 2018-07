Top 3 cele mai căutate stațiuni de pe litoral în acest sezon

Cele mai căutate staţiuni de pe litoralul românesc, în acest sezon, sunt Mamaia, Eforie Nord şi Venus. O arată datele celui mai mare tur operator care vinde vacanţe la mare. Turiştii care se cazează în aceste zone vin pentru hotelurile de 3 stele, pachetele all inclusive şi şezlongurile de pe plajă incluse în preţ. Numărul turiştilor a crescut cu 30% faţă de sezonul trecut.

Cele mai vânate hoteluri din Mamaia sunt cele de 3 stele, unde o familie cu un copil plăteşte aproximativ 3.000 de lei pentru 5 nopţi.

Sebastian Puznava, administrator hotel 3 stele: Aici turiştii vin, plătesc un pachet all inclusive, beneficiază de toate trei mesele, break-ul dintre mese, băuturile sunt la dispoziţia dumnealor de dimineaţa până seara la 11 noaptea şi, pe lângă toate acestea, au şi şezlongurile incluse.

Turist: Am vrut să fie la all inclusive şi e ok, suntem mulţumiţi de servicii.

Când îşi aleg hotelul, turiştii nu se uită doar la cum arată camerele şi ce mâncare vor avea la dispoziţie, ci vor o plajă curată şi cât mai liberă.

Turiştii sunt atenţi şi la calitatea plajelor. Vor şezlonguri aşezate la o distanţă de cel puţin 1 metru şi un beach bar aproape de unde să îşi poată lua oricând o băutură rece.

Următoarele în preferinţele turiştilor sunt hotelurile de 4 şi de 2 stele.

Turist: Stăm la hotel de 2 stele şi chiar am fost surprins plăcut de condiţiile pe care le au ţinând cont că am mai stat la ei şi acum câţiva ani înainte de renovare.

Turist: Când îmi permit financiar 4 stele. Dar aici este o supriză chiar plăcută să ştiţi, faţă de alţi ani este chiar foarte bine.

Agenţii de turism explică de ce Mamaia, Eforie şi Venus sunt în topul staţiunilor preferate de turişti.

Aurelian Marin, agent de turism: Sunt căutate aceste staţiuni pentru că s-au făcut cele mai mari investiţii. Serviciile de all inclusve au luat mare amploare în ultimii ani, sunt peste 20 de hoteluri all inclusive în momentul de faţă pe litoralul românesc.

Agenţiile de turism spun că sezonul acesta pe litoral sunt mai mulţi turişti din Israel, Estonia, Polonia si Belgia, faţă de anii trecuţi.

