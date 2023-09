Topul destinațiilor de vacanță preferate de români în acest sezon estival

Italia, Franţa şi Spania sunt destinaţiile unde şi-au petrecut vacanţa de vară trei sferturi dintre români, însă pe listă se mai află Grecia, Turcia, arată o analiză publicată, vineri, de o platformă online de rezervări bilete de avion.

Conform datelor eSky, SUA şi Malta au urcat câteva locuri în clasament comparativ cu anul trecut, însă Portugalia a rămas în urmă. Totodată, călătoriile low-cost au fost mai scumpe cu 19% faţă de anul trecut, iar pentru zborurile prin companiile aeriene full-service s-a plătit cu 15% mai mult decât în 2022.

După cum arată un sondaj GfK realizat în luna mai pentru eSky.ro, până la 82% dintre românii care au plănuit o vacanţă în 2023 au vrut să o petreacă în străinătate.

Anul acesta, topul preferinţelor românilor pentru vacanţe nu s-a schimbat aproape deloc, cele mai populare zboruri fiind către Milano, Roma, Veneţia, Bologna, Napoli şi Catania în Italia, şi Paris şi Nisa în Franţa.

Ponderea Italiei în clasamentul Top 10 al celor mai populare destinaţii de vară a crescut cu 1,6 puncte procentuale de la an la an şi se situează acum la 44%. Franţa a câştigat şi mai mult în această perioadă, cota sa în clasament crescând cu aproape 2,5 puncte procentuale, ajungând la 17% din rezervările analizate.

Pe locul trei s-a clasat Spania, cu Barcelona şi Madrid în frunte. Această destinaţie reprezintă aproximativ 15% din rezervările din această vară, cu o scădere de peste 3,5 puncte procentuale de la an la an. Grecia, cu zboruri către Atena, Salonic şi Corfu, are o performanţă mai slabă în acest an, ocupând locul patru în clasament, după o scădere de 2% comparativ cu 2022. Pe de altă parte, Turcia, cu cele mai frecvente zboruri către Istanbul, se află pe locul cinci cu o rată de 6%.

Cipru, Statele Unite şi Israel şi-au consolidat şi ele poziţiile în clasament în 2023, ocupând locurile şase, şapte şi, respectiv, opt în topul celor mai populare destinaţii de vacanţă pentru români vara aceasta. Ponderea lor în totalul rezervărilor de vacanţe se ridică la 5%.

Malta şi Portugalia închid clasamentul, reprezentând împreună 1,5% din rezervările de vacanţe. Este interesant că ambele şi-au schimbat locul în clasamentul din acest an - Malta a urcat pe locul nouă, în timp ce Portugalia a coborât trei poziţii.

Studiul a mai arătat că preţul total al unei călătorii este cel mai important factor pentru români în alegerea unei destinaţii. Astfel, reiese că în sezonul estival 2023, am plătit în medie 158 de euro/persoană pentru un zbor internaţional dus-întors cu liniile aeriene low-cost, cu 19% mai mult decât în urmă cu un an.

De asemenea, călătoriile cu o companie de linie ne-au costat cu 15% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - în loc de 244 de euro în 2022, un bilet dus-întors pentru perioada iunie-august 2023 a costat cu aproximativ 40 de euro mai mult.

În plus, românii s-au gândit la aspectele organizatorice legate de vacanţă cu un pic mai mult timp înainte comparativ cu anul trecut. De exemplu, pentru zborurile internaţionale prin companii aeriene full-service, perioada de avans a crescut de la 40 la 45 de zile, iar pentru zborurile intercontinentale - de la 56 la 61 de zile.

Datele prezentate au fost obţinute printr-o analiză proprie eSky.ro şi includ rezervările deja plătite, cu bilete dus-întors pentru o persoană şi pentru care plecarea a fost sau va fi din România în perioada 1 iunie - 31 august 2022-2023.

Ponderea totală a celor 10 ţări prezentate aici este de 47% din numărul total de rezervări pe platforma eSky.ro în perioada analizată. În acelaşi timp, numărul total de destinaţii analizate este de 30 de ţări.

