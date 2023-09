Usher este următorul artist care intră în clubul select Super Bowl. Artistul va cânta în cea mai așteptată pauză publicitară din 2024

Usher va fi artistul principal la spectacolul Super Bowl Halftime din 2024, au anunțat duminică Apple Music, NFL și Roc Nation. Meciul are loc pe stadionul Allegiant din Las Vegas, NV. duminică, 11 februarie 2024, difuzat pe CBS, informează Variety.

Usher o urmează pe Rihanna, care a cântat în pauza Super Bowl din 2023, și echipei de staruri hip hop din 2022 formată din Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem și 50 Cent.

„Este o onoare a vieții să bifez în sfârșit o performanță la Super Bowl pe lista mea de lucruri de făcut într-o viață. Abia aștept să aduc lumii un spectacol diferit de orice altceva au văzut de la mine până acum”, a spus Usher. „Mulțumesc fanilor și tuturor celor care au făcut ca această oportunitate să se întâmple. Ne vedem curând.”

„Usher este un star al cărui muzică a lăsat o amprentă de neșters pe peisajul cultural de-a lungul carierei sale, nu am putea fi mai încântați să-l avem ca invitat al Apple Music Super Bowl Halftime Show”, a declarat Seth Dudowsky, șeful muzical de la NFL. „Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu Usher, Roc Nation și Apple Music pentru a aduce fanilor încă un Halftime Show pentru care să facă istorie.”

„Usher este artistul și showmanul suprem. Încă de la debutul său la vârsta de 15 ani, el și-a trasat propriul curs unic. Dincolo de maniera impecabilă de a cânta și de coregrafia excepțională, Usher își dezvăluie sufletul”, a spus JAY-Z. „Călătoria sa remarcabilă l-a propulsat către una dintre cele mai grozave etape din viață. Abia aștept să văd magia.”

De-a lungul carierei sale, Usher a acumulat 18 hituri în top 10 pe Hot 100, inclusiv nouă numărul 1, cu cântece precum „U Got It Bad”, „Yeah!” feat Lil Jon și Ludacris, „My Boo” cu Alicia Keys și „OMG” feat. will.i.am., nume care a încins speculațiile cu privire la cine poate să i se alăture pe scena Super Bowl. De asemenea, are patru albume numărul 1 în Billboard 200 de-a lungul carierei sale.

„Show-ul Apple Music Super Bowl Halftime este unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului și suntem încântați să aducem acest spectacol legendar fanilor din întreaga lume în Spatial Audio, împreună cu o mulțime de videoclipuri exclusive, interviuri, liste de redare și multe altele în Apple Music”, a declarat Oliver Schusser, vicepreședintele Apple pentru Apple Music, Apple TV+, Sports și Beats. „Suntem atât de mândri de ceea ce am reușit să realizăm împreună cu NFL și Roc Nation anul trecut, iar acum, cu talentatul Usher, pregătit să urce pe scenă, așteptăm cu nerăbdare un alt incredibil Halftime Show de la unul dintre cei mai mari talentați performeri ai timpurilor noastre.”

Anul acesta va marca cel de-al cincilea an al parteneriatului dintre NFL și Roc Nation pentru a produce Halftime Show, după un acord încheiat în 2019. Acest parteneriat a dus la spectacole în care au cântat Shakira și Jennifer Lopez (2020), The Weeknd (2021) , o prezentare hip-hop susținută de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige și Kendrick Lamar (2022) și Rihanna (2023).

Acesta va marca, de asemenea, al doilea an în care show-ul din pauza meciului va fi prezentat de Apple Music, după un deceniu de sponsorizare Pepsi. Spectacolul Rihanna din 2023, în timpul căruia superstarul a dezvăluit că este însărcinată cu cel de-al doilea copil cu A$AP Rocky, a fost cel mai vizionat show dintr-o pauză publicitară din toate timpurile.

Spectacolul de anul viitor va fi produs de DPS, cu producătorii executivi Roc Nation și Jesse Collins, și va fi regizat de Hamish Hamilton.

