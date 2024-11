Whoopi Goldberg: În Sardinia, lumea nu are atâtea rahaturi pe cap și nu mănâncă chestii cu ingrediente al căror nume nu-l pot pronunța

Sardinia, insula italiană din Marea Mediterană, este prima care a fost definită drept „Blue Zone” - o regiune unde oamenii trăiesc mai mult și mai sănătos decât în restul lumii.

Invitată, joi. în cadrul emisiunii „The Tonight Show with Jimmy Fallon, actrița și, mai nou, activista americană, Whoopi Goldberg a declarat, în glumă, că de fapt are „206 ani”, nu 68, cât scrie în documentele sale, și că secretul longevității sale constă în faptul că are o proprietate în Sardinia, unde își petrece vacanțele, scrie Business Insider.

Goldberg este de părere că locuitorii Sardiniei trăiesc mai mult și mai sănătos decât marea majoritate a americanilor pentru că sunt mai puțin stresați și „nu au atâtea «rahaturi» de care trebuie să se ocupe”.

„Nu suntem întotdeauna siguri de motivul pentru care suntem stresați, dar — vezi asta când mergi pe stradă -, oamenii merg cu pumnii încleștați, știi?”, i-a spus Gooldberg realizatorului emisiunii.

„În Sardinia, nu sunt multe lucruri urâte în aer și nu sunt multe mizerii în mâncare. Modul nostru de a face lucrurile, cred, nu este întotdeauna cel mai bun pentru noi. Începem să mâncăm tot felul de chestii care au ingrediente al căror nume nu-l putem pronunța. Ideea mea este că dacă nu le poți pronunța numele, atunci nu trebuie să le pui în gură!”, a mai comentat actrița americană.

Într-un interviu acordat CBS în luna mai, Goldberg a mărturisit că își petrece timpul detașându-se de lume și ascultând cărți audio în Sardinia.

„Sunt pregătită să nu fiu analizată atât de riguros precum sunt acum și cred că, cu cât mă depărtez mai mult de televiziunea de opinie, cu atât îmi va fi mai ușoară viața”, a spus Goldberg referindu-se la planul ei de a petrece tot mai mult timp în Italia.

