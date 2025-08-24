HARTĂ. Avertizare de la meteorologi pentru mai mult de o treime din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică dimineață o atenționare Cod Galben de vânt puternic valabilă până diseară, la ora 20:00, care vizează 15 județe din centrul, nordul și estul țării.

Codul galben de vânt puternic a intrat în vigoare la ora 10:00 și este valabil până la ora 20:00, anunță ANM.

„În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50...60 km/h și pe arii restrânse de 70...80 km/h”, se arată în textul notificării.

Local și temporar, vântul va avea intensificări și în celelalte regiuni, cu viteze în general de 30...45 km/h, mai precizează ANM

Sursă: ANM

