De ce candidez

Se spune că într-o cursă electorală nimeni nu îți inventariază mai bine defectele decât adversarii politici. Iar de când am anunțat că voi candida la primăria sectorului 1, ei, adversarii, nu m-au dezamăgit; s-au pus repede pe treabă și au căutat în patru zări ca să găsească ceva nepotrivit.

Au aflat că sunt deputat, genul acela care preferă să muncească decât să voteze cuminte și să încaseze salariul.

Au găsit că am reușit să elimin dosarul cu șină, copiile inutile și meseriile anacronice din nomenclatorul ocupațiilor.

Că prezidez o comisie paperless și mă preocupă educația financiară.

Au aflat că mă interesează tehnologiile și cum pot ele să înlocuiască părți dintr-o administrație bolnavă. Au aflat că sunt omul eficienței, al cifrelor seci și al rezultatelor. Că nu sunt mulțumit cu munca la alibi și că pot vedea lucrurile în perspectivă.

Au mai aflat că mă susține partidul în care activez de 20 de ani, PNL, precum și organizația în care am fost ales deputat, PNL Ilfov.

Au aflat că nu sunt legat cu sârme invizibile la vreun grup de interese, căci altfel v-ar fi informat prompt și pe dumneavoastră.

Au aflat că nu suport scuzele pentru lipsa de eficiență, că îmi place să scot din oameni ce au ei mai bun, deși asta le cere efort suplimentar și ca atare nu le convine tot timpul.

Au aflat pesemne că vreau să tulbur liniștea și tabieturile actualei administrații de la sectorul 1, această campioană a văicărelii leneșe.

Dar, vai, au găsit în cv-ul meu, semnat și postat de mine pe site-ul Camerei, că am fost la cabinetul lui Eduard Hellvig la SRI (UM 0102 - Cabinetul Directorului) pentru aproape trei ani. Că nu m-am dezis niciodată de această perioadă, de care sunt mândru și de această instituție, pe care o respect. Ca de altfel și pe Eduard Hellvig, alături de care, înainte de experiența SRI, am lucrat timp de alți șapte ani. Ochii li s-au aprins, mânia i-a cuprins și un licăr de speranță le-a înflorit pe dată în priviri. Campania era salvată!

Dacă strădania lor de a găsi o hibă candidaturii mele atât a putut produce, mă simt încurajat. Și flatat, deși nu asta cred că le-a fost intenția. Înseamnă pentru mine că pot merge încrezător în candidatură, nu am scheleți în dulap, am doar dorința de a face lucrurile să meargă, pentru comunitate, pentru cetățeni.

Vreau să las ceva în urmă, așa cum am făcut în fiecare loc în care am lucrat, în administrație sau în mediul privat. Vreau să ofer Sectorului 1 instrumentele organizatorice pentru a se ridica la nivelul potențialului fabulos pe care îl are.

Cât despre defectele PRIMĂRIȚEI -ZERO, nu trebuie să faceți prea multe eforturi. Moștenirea ei se vede cu ochiul liber oriunde în Sectorul 1 - în mizerie, în lene, în lipsa oricărei idei de dezvoltare.