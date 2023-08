România nu-și mai permite încă o generație sacrificată

„Dacă vă mai întrebați de ce pleacă copiii din țară, plecăm din cauza voastră, pentru că nu puteți să ne oferiți un trai decent și siguranță”. Sunt părinte și vorbele prietenei tinerilor uciși de acea beizadea între Doi Mai și Vama Veche mă întristează profund. O singură frază sumarizează furia unei generații. Dacă ieri ne plecau părinții, astăzi ne pleacă copiii. Nu pentru bani, în principal, ci pentru o viață normală, în state care asigură oamenilor cinstiți condițiile să se împlinească personal și profesional.

Sub PNL și PSD România a ajuns un stat în care speranța unui viitor mai bun este un lux, iar uneori corupția ajunge să ucidă. Moartea tinerilor din 2 Mai putea fi evitată. Dacă aveam o poliție reformată, așa cum ni s-a promis de zeci de ani. La fel cum moartea femeii din Botoșani, ignorată 7 ore într-un spital, după ce a suferit un avort spontan, putea fi evitată.

Dacă se investea în sănătate, iar la conducerea spitalului nu ajungea un fost lăcătuș mecanic numit politic de PSD. La fel cum bătrâni vulnerabili nu ajungeau să fie umiliți și torturați, dacă cei care trebuiau să controleze azilele din România nu erau mână în mână cu torționarii susținuți politic.

Sistemul lui Klaus Iohannis, artizanul coaliției PNL-PSD, își arată fața monstruoasă aproape în fiecare zi. Au construit o republică paralelă a șmecherilor, a privilegiaților, a escrocilor care cred că pot să ucidă, să dea o șpagă și să scape nepedepsiți. Lui Iohannis, Ciucă, Bode, Ciolacu, Grindeanu și altora ca ei le pasă doar de clientela, care trebuie îmbogățită pe spinarea românilor prin creșteri de taxe. Nu le pasă de tinerii care se pregătesc să plece, deși mai aveau atât de multe de oferit României.

Și poate cea mai bună dovadă a nepăsării este dezinteresul guvernului PNL-PSD față de PNRR. Un proiect de țară în adevăratul sens al cuvântului, o sumă uriașă de 32 de miliarde de euro care să asigure tinerilor din România reformele și investițiile necesare pentru un viitor mai bun al lor în țara noastră.

De dragul sinecurilor de partid, Iohannis, Ciucă și Ciolacu sacrifică viitorul unei generații întregi. Am putea renova și construi spitale, am putea asigura condiții bune în școli, am putea circula în siguranță pe autostrăzi și am putea proteja mediul pentru sănătatea noastră, a tuturor.

Subminarea cu intenție a reformelor și investițiilor din PNRR este o jignire pe care PNL și PSD o aduc unei țări și, cu precădere, unei generații de tineri care își caută drumul în viață. Mai demult, după studii, eu am ales să mă întorc în țară pentru a lupta pentru schimbare. Nu e ușor, dar îndemnul meu e să nu renunțăm niciodată la luptă. Abandonul nostru, al oamenilor onești, este calea sigură ca Iohannis, Ciolacu, Ciucă, Bode, Ponta sau Simion să își facă de cap în detrimentul nostru. România poate mai bine.