FOTBAL. FCSB sau Craiova, adversarii doriţi de Luceafărul Oradea în Cupa României

Calificaţi în 16-imile Cupei României, fază în care şi echipele de Liga I vor intra în competiţie, jucătorii de la Luceafărul Oradea aşteaptă să-şi afle viitorul adversar. Tragerea la sorţi va avea loc săptămâna viitoare, iar staff-ul tehnic şi-ar dori un adversar de calibru.

"Am dori Steaua sau Craiova, dacă s-ar putea. Craiova mi-a rămas în suflet. Pot să zic că acolo am jucat fotbalul de performanţă, am avut evoluţii bune, acolo am fost remarcat şi automat mi-a adus transferul în China", susţine Viorel Domocoş, antrenorul secund al Luceafărului Oradea.

Totuşi, în faza a cincea a competiţiei echipa de lângă Oradea ar putea întâlni şi formaţii mai slab cotate, din liga a treia, sau colege de serie care au încheiat sezonul trecut în spatele Luceafărului.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Norbert Hegedus

