Liga 2 | Ionuț Ban, pe lista neagră a Luceafărului Oradea

Zilele lui Ionuț Ban la Luceafărul par numărate. Lăsat în afara lotului în ultimele runde, fundașul a fost anunțat de antrenorul Cristian Lupuț că nu mai intră în vederile sale, cel puțin până la iarnă, atunci când se va decide soarta jucătorului.

“El trebuie să înțeleagă un singur lucru - și dacă va înțelege lucrul acesta va ajunge să joace fotbal la un nivel mult mai mare de liga a doua - trebuie să înțeleagă că fără sacrificii și fără muncă nu se poate și cu asta am spus că am transmis tot”, a declarat Cristian Lupuț, antrenorul Luceafărului Oradea.

Supărarea tehnicianului vine nu doar prin prisma evoluției jucătorului în acest sezon.

“Din punctul meu de vedere a greșit foarte mult, iar decizia, v-am spus, îmi aparține în totalitate. Am avut foarte multă răbdare. Am avut foarte multă încredere în el, l-am susținut, dar din păcate nu am reușit să-l aduc acolo unde ar trebui să fie”, a spus Lupuț.

Luceafărul Oradea are în lot 22 de jucători, după despărțirea săptămâna trecută de Claudiu Codoban și Cătălin Toriște.

