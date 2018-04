Martin Luther King Jr., celebrat la Oradea

50 de ani de la moartea lui Martin Luther King Jr. au fost marcaţi miercuri la Biblioteca Judeţeană din Oradea. Evenimentul face parte din iniţiativa naţională coordonată de Ambasada Statelor Unite în România, într-un demers dedicat prieteniei şi voluntariatului.

În fiecare an, pe 4 aprilie, oamenii sunt îndemnaţi să dedice o parte din timpul lor pentru ceilalţi şi pentru comunitate. Şi asta pentru că activitatea şi determinarea lui Luther King Jr. reprezintă o sursă de inspiraţie şi şi pentru actualele generaţii.

Ligia Mirişan, directorul Bibliotecii Judeţene Oradea: "Această acţiune are ca motto cuvintele lui Martin Luther King, întrebarea cea mai urgentă şi insistentă a vieţii este "ce faci pentru ceilalţi?". Aici, la noi, la bibliotecă, am reuşit să aducem tineri care aparţin comunităţii Down şi cei de la Cordău, iar cea care a făcut voluntariat pentru ei a fost doamna Maria Poli, educatoare din Vadu Crişului care a reînviat în faţa copiilor vechiul meşteşug al olăritului."

Redactor: Anca Deac