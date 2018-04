Minivacanţa de 1 Mai, la aquapark-ul din Oradea

Va fi distracţie, de 1 Mai, la Aquapark-ul Nymphaea din Oradea. O promit administratorii complexului, care au amenajat spații cu umbrele și șezlonguri și în zona exterioară a parcului acvatic. Miile de orădeni şi turişti care își vor cumpăra bilete la aquapark-ul orădean vor plăti sume identice cu cele de anul trecut: nu mai mari de 50 de lei pentru un adult și jumătate pentru copiii sub 14 ani.

Localnicii care de 1 Mai rămân în oraş ori turiştii care îşi vor petrece zilele libere în Oradea vor avea la dispoziţie nu doar bazinele de sub cupola Aquapark-ului Nymphaea, ci și zona exterioară care se va deschide în acest weekend.

"Profitând de faptul că vremea este foarte bună şi că ziua de luni, 30 aprilie, este liberă, am hotărât să deschidem de sâmbătă de dimineaţă aquaparkul. Programul aquapark-ului este de la ora 10 la ora 22", a precizat Liviu Andrica, directorul ADP Oradea.

Preţurile biletelor au rămas acelaşi ca în anul precedent. Pentru o zi întreagă de distracţie adulţii vor plăti 50 de lei, iar copiii până la 14 ani - 25 de lei. Spre deosebire de sezonul trecut, a fost suplimentat cu 250 numărul de locuri în aquapark şi a fost deschisă o casă specială pentru clienţii care şi-au cumpărat biletele online.

"Dacă anul trecut aveam 1850 de locuri, în acest an ne gândim să ajungem la 2100. Am instalat o casă de acces ca să fluidizăm intrarea clienţilor, în special ne gândim la cei care îţi cumpără bilete anticipat online. Am observat anul trecut că numărul doritorilor de bilete online este în creştere", susţine directorul ADP Oradea.

În plus, au fost amenajate noi spaţii cu umbrele şi şezlonguri, iar la primul etaj al clădirii a fost deschis un solar.

"Faţă de anul trecut, am achiziţionat şi, mai bine spus, am primit 80 de umbrele mari, am amenajat în jurul clădirii vechi cele care funcţionează în timpul iernii, locuri pentru şezlonguri", spune Liviu Andrica.

În anul 2017, încasările Aquapark-ului Nymphaea au fost de trei milioane de lei, iar profitul de un milion de lei.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Florin Lucuţa