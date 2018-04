Peste 7 ore de aşteptare în Vama Borş. Cozile de camioane ajung în Oradea

Nu mai puţin de 7 ore şi jumătate le-au luat, azi, şoferilor de camioane să treacă prin vama Borş în Ungaria, după ridicarea restricţiilor de circulaţie în ţara vecină. Un experiment făcut de jurnaliştii Digi24 Oradea a arătat calvarul prin care trec camionagiii nevoiţi să stea la cozi uriaşe. În această dimineaţă, coloana de TIR-uri s-a întins pe o distanţă de zece kilometri, până aproape de intrarea în Oradea.

După ore bune de aşteptare, nemulţumirile au răbufnit printre sutele de şoferi care s-au aşezat la coadă imediat ce au fost ridicate restricţiile de circulaţie din Ungaria. Printre ei s-a aflat Dan Torjea, şofer profesionist de peste 10 ani. În zori s-a aşezat în coloană pentru a prinde un loc cât mai în faţă. Spre amiază abia dacă făcuse 2 kilometri.

Claudiu Mihuţ, jurnalist Digi24 Oradea: "Este ora 10 şi 30 de minute, iar coloana de camioane se întinde în Vama Borş pe o distanţă de peste 10 kilometri. Facem şi noi un experiment: am urcat alături de Dan în cabină pentru a vedea de cât timp are nevoie un şofer de camion pentru a intra în Ungaria după câteva zile de rectricţie."

Dan Torjea, şofer: "Am pornit dimineaţă la 6, aproape de cinci ore, şi am înaintat cam 2 kilometri. Care este explicaţia? Coadă la vama ungurească, la fel ca de fiecare dată. Se stă mult şi pe intrare şi pe ieşire."

Ca timpul să treacă mai repede, a ascultat radioul şi a mai discutat prin staţie cu ceilalţi şoferi.

Claudiu Mihuţ, jurnalist Digi24 Oradea: "Se circulă foarte greu, sunt momente în care stăm pur şi simplu pe loc. Practic într-o oră şi jumătate am reuşit să înaintăm doar un kilometru."

Obişnuit să doarmă şi să mănânce în cabină, bărbatul nu înţelege de ce trebuie să aştepte atâtea ore la graniţă. Iar asta se întâmplă aproape săptămânal. După şapte ore a ajuns, în sfârşit, în vamă.

Dan Torjea, şofer: "Acum o să intrăm pe cântarul românesc, dar s-ar putea să mai dureze o oră pâna la ieşire. (...) Cum se mişcă ei, acolo în terminal. Între vămi, între cântare mai este coadă."

Controlul a durat ceva mai mult de 5 minute, timp în care vameşii au verificat actele de identitate şi camionul.

"Se lucrează pe trei artere şi că timpul alocat pentru efectuarea controlului unui automarfar se păstrează în media de 2-5 minute per camion", a declarat subcomisarul Loredana Chifor, purtător de cuvânt ITPF Oradea.

"- E ora 13 şi 30 de minute. Am izbăvit, am ajuns în Ungaria, a fost un control mai scurt decât de obicei.

- Da, aşa este. Am stat foarte mult înainte în coadă.

- Mai ai o oră la dispoziţie pentru a ajunge la încărcare. Cât mai ai din program?

- De condus pot să mai conduc, dar seara, la 9, trebuie să mă opresc."

Prin astfel de situaţii trec mii de şoferi care fac curse externe.

"Tot timpul e aşa, bătaie de joc. Ar trebui să ne mai crească şi coarne să vadă lumea că suntem boi."

"- Aveţi şi colegi care se bagă în faţă?

- Ohoo, câţi nu sunt?! Mai ales că sunt bihorenii de aici care ştiu rutele, pe unde să ocolească."

În primele zece ore de la ridicarea restricţiei, prin Vama Borş au ieşit peste 900 de camioane.

Reporter: Claudiu Mihuţ

Operator: Constantin Gheorghiţă