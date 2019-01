Ambulatoriu pentru copii, înființat din donații

În timp ce autoritățile stau pe margine când vine vorba de investiții în sănătate, un singur om a decis să doneze banii necesari pentru înființarea ambulatoriului secției de boli infecțioase pentru copii de la Spitalul Județean Arad. Un om de afaceri a contactat ONG-ul Cetatea Voluntarilor Arad, care a reabilitat deja 2 etaje ale secției, tot din donații, și a anunțat că suportă toate cheltuielile.

Lucrările la singurul ambulatoriu de boli infecțioase pentru copii din Arad au început de ieri. De Ziua Copilului, acesta va fi dat în folosință. Întreaga sumă pentru lucrări a fost donată de un om de afaceri italian, care din 2012 își împarte timpul între Arad și Torino. De 20 de ani are o firmă de construcții pe care a înființat-o cu ajutorul muncitorilor români. În semn de recunoștință a decis să doneze banii pentru înființarea ambulatorului.

"Am lucrat cu ei, ne-am dezvoltat, cu ei a crescut firma noastră și a ajuns la un nivel înalt. Am simțit că am o datorie în România și am ajuns să plătesc datoriile mele", spune Sergio Valsania - donator.

Astfel că, în luna decembrie a anului trecut, a contactat Asociația Cetatea Voluntarilor Arad, aceeași care, cu doar un an în urmă, a reabilitat alte 2 etaje ale Secției de Boli Infecțioase, exclusiv din donații. Noul ambulatoriu va funcţiona la subsolul clădirii, un spațiu nefolosit de 4 decenii.

"Bolnavii digestivi cu aerogenii nu se întâlnesc cu cei de pe secție, dacă necesită internare. Deci avem circuite."

"Ambulatorul deservește nu numai orașul Arad ci tot județul Arad și pentru că Timișoara și Oradea nu au ambulator pentru boli infecțioase, ambulatorul nostru poate deservi și această zonă", explică Anamaria Nyeki - președintele Asociației "Cetatea Voluntarilor Arad".

Compartimentul va avea 200 de metri pătraţi, cu 12 spații pentru internări, consultații şi alte proceduri medicale.

"Odată funcțional ambulatoriul, compartimentul de boli infecțioase va fi degrevat de sarcini, dacă putem spune așa. O parte dintre copii nu vor mai ajunge pe secție ci vor fi consultați direct în ambulatoriul de specialitate", completează Simina Roz - purtător de cuvânt al Spitalului Județean Arad

Între 800 și 1.200 de copii beneficiază în fiecare an de serviciile medicale ale Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul Județean din Arad.

