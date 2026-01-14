Live TV

Terapia oncologică în etapa personalizării reale

Data publicării:
Fabiana_Moise

Oncologia contemporană se dezvoltă accelerat, cu soluții tot mai bine adaptate profilului biologic al bolii și particularităților pacientului. În locul unei abordări uniforme, accentul cade pe terapii care țintesc mecanisme precise și pot îmbunătăți atât eficiența, cât și tolerabilitatea. Despre noutățile în tratarea cancerului aflăm mai mult de la Dr. Fabiana Moise, medic specialist oncologie medicală.

Imunoterapia reprezintă o clasă de tratamente care stimulează sau modulează răspunsul imun pentru a recunoaște și ataca celulele tumorale. În anumite tipuri de cancer, imunoterapia a schimbat semnificativ prognosticul, însă nu este potrivită pentru toate situațiile și necesită criterii clare de selecție. Eficiența imunoterapiei depinde de mai mulți factori, inclusiv caracteristicile tumorii și statusul imun al pacientului. De asemenea, imunoterapia poate genera reacții adverse mediate imun, motiv pentru care monitorizarea atentă și intervenția timpurie sunt componente obligatorii ale tratamentului.

Tratamentele țintite se bazează pe identificarea unor modificări moleculare specifice ale tumorii și pe utilizarea unor medicamente care blochează aceste mecanisme. Spre deosebire de chimioterapia clasică, tratamentele țintite au ca obiectiv o acțiune mai selectivă, ceea ce poate însemna beneficii clinice importante în subgrupe bine definite de pacienți. În practică, tratamentele țintite presupun testare genetică sau imunohistochimică și o decizie terapeutică fundamentată pe biomarkeri. Chiar și atunci, tratamentele țintite necesită monitorizare continuă, deoarece rezistența la terapie poate apărea și poate impune ajustarea strategiei.

