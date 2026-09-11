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General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Lângă trupul său anchetatorii au găsit un pistol

Data actualizării: Data publicării:
20260421_N_Ionita
Foto: MApN
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Generalul Dorin Ioniţă a fost găsit, vineri, împuşcat în cap într-un imobil pe care-l deţine în localitatea Păuleşti din judeţul Prahova. Lângă cadavrul său, anchetatorii au găsit un pistol, care, din primele verificări, era deţinut legal. Cumnatul bărbatului a sunat la 112, după ce nu a mai putut lua legătura cu el.

Surse judiciare au declarat, vineri, pentru News.ro, că generalul Dorin Ioniţă, care are domiciliul în Voluntari, a fost găsit împuşcat în cap într-un imobil pe care-l deţine în localitatea Păuleşti din judeţul Prahova, informează News.ro.

Lângă cadavrul său, anchetatorii au găsit un pistol, care, din primele verificări, era deţinut legal.

Deşi ancheta este doar la început, sursele citate afirmă că nu există suspiciuni cu privire la deces, fiind, cel mai probabil, o sinucidere.

Cumnatul bărbatului a sunat la 112, după ce nu a mai putut lua legătura cu el, soţia generalului fiind la Bucureşti. Motivele gestului par a ţine de un conflict familial.

Generalul a coordonat parada militară de la 1 Decembrie.

Editor : Sebastian Eduard

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