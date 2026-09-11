Ilie Bolojan ia în calcul demisia din funcția de premier, au declarat surse politice pentru Digi24. Informația apare în contextul crizei politice și al negocierilor pentru formarea unui nou Executiv.

Ilie Bolojan și-ar pregăti plecarea de la Palatul Victoria, potrivit unor surse politice, în contextul în care de la Cotroceni întârzie un anunț privind formarea unui nou Guvern sau măcar convocarea unor consultări oficiale cu partidele, care ar deschide drumul către desemnarea unui premier.

Potrivit informațiilor discutate în PNL, Bolojan ar putea recurge la demisie pentru a pune presiune asupra președintelui Nicușor Dan să desemneze rapid un nou prim-ministru. Un termen vehiculat în partid este finalul săptămânii viitoare, înaintea unei noi evaluări a României de către agenția de rating S&P.

Stabilitatea politică este unul dintre elementele urmărite de agențiile de rating, iar în partid există temeri că o eventuală retrogradare a României la categoria „junk” ar putea avea costuri politice pentru liberali, în condițiile în care PNL pierde teren în sondaje.

Scenariul discutat în PNL presupune ca, odată cu Bolojan, să se retragă din Guvern și miniștrii liberali și cei ai USR. Nu este clar, deocamdată, dacă demisia ar urma să fie anunțată brusc sau dacă Bolojan ar transmite public un avertisment și ar fixa un termen până la care șeful statului să anunțe noul premier.

Guvernul Bolojan este demis și funcționează în regim interimar de mai multe luni. Digi24 relata recent că România nu mai are de trei luni un Guvern cu puteri depline, în timp ce Bolojan a insistat în repetate rânduri asupra necesității instalării rapide a unui nou Executiv.

Presiunea legată de ratingul de țară este, de asemenea, una reală. Un consilier al premierului interimar declara pentru Digi24, în august, că există în continuare un risc mare ca România să fie retrogradată la categoria „junk”.

Surse liberale susțin că scenariul retragerii miniștrilor este discutat în aceste ore în partid. În același timp, Ilie Bolojan și liderul USR, Dominic Fritz, s-au coordonat în ultima perioadă în privința principalelor decizii politice, iar o eventuală plecare a premierului ar putea avea consecințe asupra întregii formule guvernamentale.

Bolojan a susținut joi seară, la B1 TV, că soluția pentru ieșirea din impas este un guvern de tranziție, condus de un premier tehnocrat și format din specialiști, fără „proxy tehnocrați” controlați din spate de partide. El a spus că un astfel de Executiv ar trebui să aibă o misiune clară: să facă rectificarea bugetară, să pregătească bugetul pentru anul viitor, să închidă procedurile privind PNRR și să asigure trecerea României peste iarnă.

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Editor : C.A.