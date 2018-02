OSCAR 2018. Ce subiecte abordează peliculele din competiția pentru cel mai bun film

Digi24 și Digi Film difuzează, în noaptea de 4 spre 5 martie, ceremonia decernării premiilor Oscar. Este o ediție care împlinește un număr rotund de ani - 90. Oscarurile - premiile Academiei Americane de Film - se decernează încă din 1929 și sunt televizate din 1953 încoace. Peste 200 de țări difuzează ceremonia de la Hollywood, care răsplătește cele mai importante realizări în domeniul cinematografiei în decursul unui an. Membrii Academiei Americane de Film (peste 7.000 de profesioniști ai filmului) își votează preferații cu peste două luni înainte. Procesul este secret, așa cum secrete sunt și rezultatele până în momentul în care plicurile sunt deschise pe scena Dolby Theater din Los Angeles.

Foto: Shutterstock

Vedeți aici: Premiile OSCAR® 2018. Lista completă a nominalizărilor la cea de-a 90-a ediție

Nouă sunt peliculele ce concurează anul acesta pentru cel mai râvnit titlu, Oscarul pentru cel mai bun film:

1. „The Shape of Water”

A primit cele mai multe nominalizări la Oscarurile de anul acesta.

Regizat de Guillermo del Toro, filmul a primit 13 nominalizări, la o nominalizare distanță de recordul absolut.

Filmul spune o poveste de dragoste, iar protagoniștii se întâlnesc într-un laborator secret al guvernului american. Ea e o femeie de serviciu mută, el e o creatură amfibiană venerată de triburile amazoniene, dar acum ținută în captivitate.

Filmul a primit „Leul de Aur" la festivalul de la Veneția în 2017, iar Sally Hawkins a primit o nominalizare la Oscar pentru un rol în care nu scoate niciun cuvânt.

2. „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” este probabil cel mai descriptiv titlu de film dintre nominalizatele de anul acesta.

Acțiunea se petrece în orășelul Ebbing, iar intriga se învârte în jurul a trei panouri publicitare.

Mildred Hayes este o mamă îndurerată, iar poliția nu e în stare să-l găsească pe ucigașul fiicei ei nici după 7 luni. În curând toată comunitatea locală se întoarce împotriva lui Mildred, iar lucrurile escaladează periculos, dar și comic.

Filmul este regizat de britanicul Martin McDonagh, cunoscut pentru modul în care îmbină umorul - negru de cele mai multe ori - cu temele serioase.

3. „Get Out”

Să-i întâlnești pentru prima dată pe părinții prietenei tale e deja o premisă foarte bună pentru un weekend de coșmar. Cu atât mai mult atunci când părinții habar nu au că fiica lor vine acasă cu un iubit de culoare. „Get Out”, în regia lui Jordan Peele, începe exact ca o comedie romantică clasică, genul de peliculă pe care Hollywood-ul o scoate la înaintare atunci când vrea să arate că America e încă tensionată rasial, dar lucrurile merg pe drumul cel bun.

Doar ca albii din „Get Out” sunt mult prea prietenoși, iar comedia romantică se transformă treptat în horror.

4. „Dunkirk”

Suntem în vara lui 1940, armatele germane au cucerit deja Olanda și Belgia, iar Franța va capitula în curând. În aceste condiții, guvernul britanic decide evacuarea trupelor sale încercuite lângă granița cu Belgia. E un dezastru militar total în plină desfășurare din care se va naște Miracolul de la Dunkirk.

„Dunkirk”, regizat de Christopher Nolan, spune trei istorii diferite din trei puncte de vedere diferite: plaja, marea și aerul. Pe plajă sunt soldații, prea mulți pentru cât poate marina britanică să salveze. Pe apă vin civilii britanici, care traversează Canalul Mânecii cu micile bărci personale. În aer sunt piloții de la Royal Air Force, care trebuie să apere plaja și marea de avioanele inamicului.

5, „Darkest Hour”

„Darkest Hour” spune povestea primelor săptămâni din mandatul lui Churchill, când politicianul - cunoscut până atunci pentru câteva dezastre militare și politice - apare ca soluția de avarie într-un moment în care nimeni nu voia funcția.

Regizat de Joe Wright, „Darkest Hour” vine ca o completare - neintenționată - a blockbuster-ului „Dunkirk”, nominalizat și el la categoria cel mai bun film. Cele două producții se suprapun în cronologia afectivă a celui de-Al Doilea Război Mondial.

Evacuarea trupelor britanice de la Dunkirk este unul dintre momentele cheie ale războiului. Evitarea unui dezastru se transformă într-o victorie de moral care unește o națiune - iar meritul este al lui Winston Churchill.

6. „The Post”

Suntem în 1971: Nixon e președinte, iar The New York Times a pus mâna un studiu secret care detaliază 30 de ani de implicare americană în Vietnam. Administrația reușește să blocheze alte dezvăluiri în instanță și aici intervin cei de la „The Post”.

Meryl Streep și Tom Hanks sunt proprietara și redactorul-șef de la The Washington Post, iar decizia de a publica documente secrete - după interdicția impusă de tribunal - ar putea să-i bage la închisoare.

Regizat de Steven Spielberg, filmul a fost realizat în timp record. Asta pentru că Spielberg, care este și producător, a vrut ca „The Post” să fie lansat cât mai repede, datorită numeroaselor paralele cu situația politică actuală din SUA: de la „fake news”, la un președinte ostil presei.

7. „Call Me by Your Name”

Elio e un adolescent italo-american de 17 ani, care își petrece vacanța de vară într-un sătuc din nordul Italiei. Tatăl lui e profesor de arheologie, iar viața lui Elio va fi dată curând peste cap de sosirea noului asistent al tatălui său. Oliver este exact opusul lui Elio. Extrovertit și sportiv, nou-venitul devine preferatul casei. Părinții sunt impresionați de inteligența și cultura lui, prietenii lui Elio ar vrea să fie ca el, iar prietenele ar vrea să fie „cu” el. Iar Elio... Elio nu e sigur ce vrea.

Regizat de Luca Guadagnino, „Call Me by Your Name” spune o poveste despre maturizare și descoperire a sexualității. Filmul a avut premiera la Sundance, și a primit cele mai lungi aplauze din istoria de peste 50 de ani a Festivalului de film de la New York

8. „Lady Bird”

Christine McPherson e o adolescentă rebelă. Atât de rebelă, încât refuză numele primit de la părinți și își spune „Lady Bird”. Christine trăiește în Sacramento, e în ultimul an la un liceu catolic și visează să studieze la New York. Problemele ei sunt cele obișnuite ale vârstei, dar cele mai mari bătăi de cap le are cu mama ei.

„Mothers and Daughters” a fost titlul inițial al filmului scris și regizat de Greta Gerwig, iar scenariul avea la un moment dat 350 de pagini, cam cât pentru 6 ore de film.

9. „Phantom Thread”

„Phantom Thread” explorează lumea modei londoneze a anilor 50. Reynolds Woodcock este unul dintre cei mai apreciați designeri de rochii din Marea Britanie, chiar și membrii Casei regale se îmbracă de la el. Reynolds e artistul casei Woodcock, dar afacerile sunt dirijate de Cyril, sora lui. Ea are grijă ca nimic să nu-i lipsească capriciosului Reynolds și tot ea e cea care îl scoate din încurcături sentimentale.

Viața lui Reynolds e dată peste cap de Alma, o chelneriță care îi devine muză și iubită. Însă, spre deosebire de toate celelalte muze anterioare, Alma se încăpățânează să fie mai mult.

Regizat de Paul Thomas Anderson, „Phantom Thread” este filmul de retragere al lui Daniel Day-Lewis. Actorul deține recordul de Oscaruri pentru rol principal masculin - trei la număr.