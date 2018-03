OSCAR 2018. Gary Oldman spune că s-a „otrăvit” cu 400 de trabucuri în timp ce îl interpreta pe Churchill

Pentru al patrulea an consecutiv, Digi24 și Digi Film vor transmite, în direct și în exclusivitate, festivitatea de decernare a premiilor Academiei Americane de Film. În noaptea de duminică spre luni, împreună cu invitații Digi24, vom comenta momentele de vârf ale cinematografiei anului 2018.

Daniel Day-Lewis, nominalizat pentru „Phantom Thread”

În „Phantom Thread", Daniel Day-Lewis joaca rolul lui Reynolds Woodcock - un faimos designer de rochii din Marea Britanie. Viața lui Reynolds este dată peste cap de o chelneriță care îi devine sursa de inspiratie și iubită. Însă, spre deosebire de toate celelalte muze anterioare, Alma se încăpățânează să fie mai mult decât atât.

Daniel Day-Lewis deține deja recordul de Oscaruri la categoria rol principal masculin: 3 la număr. A luat primul premiu în anul 1990, iar cel mai recent în 2013, pentru rolul titular din „Lincoln", al lui Steven Spielberg. Un al patrulea Oscar ar fi cel mai nimerit cadou la sfirsit de cariera. Daniel Day-Lewis și-a anunțat retragerea din cinematografie prin rolul din „Phantom Thread".

Gary Oldman este Winston Churchill în „Darkest Hour”

Gary Oldman ar putea fi primul actor care câștigă un Oscar pentru un rol în care este aproape imposibil de recunoscut.

Peste 200 de ore de machiaj a trebuit să îndure Gary Oldman pentru rolul lui Winston Churchill din „Darkest Hour". Actorul a declarat că s-a „otrăvit cu nicotină" de la cele 400 de trabucuri fumate în timpul filmărilor, dar sacrificiile se pare că au meritat. Oldman a câștigat deja Globul de Aur, premiul oferit de breasla actorilor de film din SUA si, recent, premiul BAFTA cu interpretarea sa.

Timothée Chalamet, nominalizare pentru „Call me by your name”

Cu rolul din „Call me by Your Name", Timothée Chalamet a devenit al treilea cel mai tânăr actor nominalizat la Oscar pentru un rol principal... și cel mai tânăr de la ediția din 1939 încoace.

Pentru rolul lui Elio, un adolescent italo-american care își descoperă sexualitatea în timpul unei vacanțe în Italia, Chalamet nici măcar nu a trebuit să dea probe. Atât de impresionat a fost regizorul Luca Guadagnino când l-a întâlnit în 2013, încât, câțiva ani mai târziu, când s-a hotărât să facă „Call Me by Your Name", Chalamet era deja distribuit.

Denzel Washington, nominalizare pentru „Roman J. Israel, Esquire”

Roman J. Israel este un avocat și activist pentru drepturile omului, a cărui rutină e dată peste cap de moartea partenerului său. Forțat să se descurce de unul singur, personajul ajunge să pună la îndoială valorile pentru care luptase toată viața.

Denzel Washington este una dintre nominalizările surpriză de anul acesta. Fără să fie un eșec, cel mai recent film al său, „Roman J. Israel, Esquire", a fost mai degrabă ignorat de critici și de public. Washington a apărut în lupta pentru Oscar, ca o variantă de rezervă pentru James Franco. Franco triumfase la Globurile de aur cu rolul din „The Disaster Artist", dar reapariția unor acuzații mai vechi de hărțuire sexuală se pare că i-a pus pe gânduri pe membrii Academiei Americane de Film.

Daniel Kaluuya, nominalizare pentru „Get Out”

Un tânar afro-american merge în vizită la familia prietenei sale și cade victima unei conspirații rasiste.

Actorul britanic Daniel Kaluuya era practic un necunoscut înainte de succesul imens înregistrat de thriller-ul social „Get Out". Singurul rol mai important fusese cel din seria SF, Black Mirror.

Daniel Kaluuya a primit rolul din „Get Out" pe loc, după o primă audiție impresionantă. Regizorul Jordan Peele a povestit că actorul britanic a repetat de vreo 5 ori o scenă cheie, în care personajul său trebuie să plângă - și de fiecare i-a ieșit perfect. Kaluuya reușea să scoată o singură lacrimă fix în același moment, la fiecare dublă.